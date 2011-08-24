به گزارش خبرنگار مهر، علی لبافی که ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری استان سخن می گفت به بیان سیاست های کلی اشتغال که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود پرداخت کرد و اظهار داشت: در سیاست های ابلاغی ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کار آفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی تاکید شده است که قطعا ما می بایست با رویکردهای جدید ابلاغی حرکت کنیم

لبافی در ادامه اظهار داشت: امسال در استان باید 100 هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شود که بر همین اساس اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری 25 درصد تعهد استان، بازرگانی 10 درصد، جهاد کشاورزی 35 درصد و اداره کل فنی و حرفه ای نیز 30 درصد این تعداد مجوز را بر عهده دارند.

وی همچنین به سهم اعتبارات استان خراسان رضوی در این خصوص اشاره کرد و گفت: 163 میلیارد تومان و هشت درصد از تسهیلات کل کشور به این استان اختصاص یافته که در قالب 9 بانک ابلاغ و پنج دستگاه اجرایی شامل بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی، کمیته امداد، صندوق مهر امام رضا (ع)و اداره کل کار و امور اجتماعی نیز مسئول واگذاری تسهیلات می باشند.

لبافی اگفت: تسهیلات به متقاضیان دارای مجوز مشاغل خانگی در دو قالب مستقل و پشتیبان و از طریق صندوق مهر و بانکها پرداخت می شود.

وی افزود: 214 رشته شغلی در کشورکه مورد تایید ستاد مرکزی حمایت از مشاغل نیز قرار گرفته است به مشاغل خانگی اختصاص یافته است.