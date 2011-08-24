سلفچگان دومین نماینده قم در جام حذفی فوتبال کشور شد

محسن رمضان‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه قرعه کشی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور انجام شده است، دومین نماینده فوتبال قم در این رقابت‌ها تمرینات خود برای حضور موفق در این مسابقات را آغاز کرده است.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه در دو سال اخیر با برنامه‌ریزی‌های هیئت فوتبال استان در کنار رقابت‌های لیگ‌های دسته‌های مختلف استان، مسابقات جام حذفی نیز به شکل مطلوب و منظمی برگزار شده است، تیم برتر این رقابت‌ها دومین نماینده قم در جام حذفی خواهد بود.



رئیس هیئت فوتبال استان قم بیان داشت: در سال گذشته و در پایان رقابت‌ تیم‌های شرکت کننده در مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های استان قم، تیم فوتبال پردیس قم با غلبه بر تیم فوتبال ارم ساز قم در دیدار نهایی، فاتح جام حذفی شد تا سهمیه حضور در مسابقات جام حذفی کشور را کسب کند.



وی تصریح کرد: بدین ترتیب امسال باید تیم فوتبال پردیس بهشت نماینده قم در رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور باشد اما بر اساس توافقی که بین مسئولان این باشگاه و مسئولان منطقه وی‍ژه اقتصادی سلفچگان صورت گرفته، تیم پردیس به این منطقه واگذار شده است.



رمضان‌بیگی ابراز داشت: دوستان ما در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز این مهم را به هیئت فوتبال استان قم اطلاع دادند و بعد از طی مراحل قانونی و توافق رسمی که بین طرفین صورت گرفت، قرار شد تیم منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان دومین نماینده قم در جام حذفی باشد.



وی اضافه کرد: دیگر نماینده قم در مسابقات امسال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور تیم فوتبال صبای قم است که با توجه به حضور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، به صورت خودکار سهمیه حضور در جام حذفی برای این تیم وجود دارد.



رئیس هیئت فوتبال استان قم یاد آور شد: رقابـت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور امسال با حضور قهرمانان جام حذفی استان‌ها، تیم‌های حاضر در مسابقات دسته دوم و دسته اول جام آزادگان و همچنین تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور برگزار می‌شود.



وی افزود: تیم فوتبال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در گام نخست در جام حذفی امسال فوتبال کشور با نماینده خراسان جنوبی دیدار خواهد کرد و تیم فوتبال صبای قم نیز در نخستین دیدار خود با برنده مسابقه تیم‌های فوتبال پیکان تهران و پیام مخابرات فارس مسابقه می‌دهد.



رمضان بیگی عنوان داشت: صبای قم از جمله تیم‌های پر افتخار مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور است که سابقه یک عنوان قهرمانی، یک عنوان نایب قهرمانی و چهار بار حضور در مرحله نیمه نهایی این مسابقات را دارد و انشاءالله امسال نیز از بخت خوبی برای موفقیت در جام حذفی برخوردار است.

