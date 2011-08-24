پایگاه اینترنتی گردشگری مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالحی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این پایگاه با هدف کمک به مدیریت و برنامه ریزی سفر از مبداء برای زائران طراحی شده است و هم اکنون مراحل ویرایش نهایی را پشت سر می گذارد.

وی درخصوص اطلاعاتی که در این پایگاه در اختیار زائران قرار می گیرد، گفت: اطلاعات جانبی این پایگاه شامل نقشه هوشمند مشهد، کتابخانه الکترونیکی، بازدید مجازی و مشاهده تصاویر و فضاهای شهر با استفاده از فناوری جدید و پیشرفته گیگاپیکسل است.

همچنین وی درخصوص خدماتی که در شش ماهه نخست سال در حوزه اطلاع رسانی به زائران داده می شود تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 21باب کیوسک راهنمای زائر راه اندازی شده است و تعدادی گشت راهنما نیز به صورت سیار در شهر وجود دارد که این افراد پس از آموزش های ویژه نظیر مشهد شناسی و اصول شهروندی در دو نوبت صبح و عصر به فعالیت می پردازند.

صالحی افزود: یکی از مهمترین اهداف مدیریت گردشگری کمک به بهبود کیفیت ماندگاری زائر در مشهد و آشناسازی آنان با جاذبه های گردشگری و زیارتی نظیر اماکن متبرکه، بوستان ها و مراکز تفریحی، ییلاقات است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون محصول فرهنگی در حوزه اطلاع رسانی تولید و درحال توزیع است تصریح کرد:این محصولات شامل کتابچه اطلاع رسانی اماکن گردشگری ،راهنمای اسکان موقت زائر،محصولات فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان، سی دی نرم افزاری گردشگری مشهد و فیلم گردشگری خورشید شرق است.

وی درباره نقشه های گردشگری تولید شده گفت: تاکنون نقشه های شهر مشهد به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی با اولویت نیازهای اطلاعاتی زائران نظیر مراکز درمانی، مراکز تفریحی و رستوران ها، بانک ها و پمپ بنزین ها تهیه شده است و به صورت رایگان در کیوسک های راهنمای زائر توزیع می شوند.