باند فرودگاه جیرفت عملیاتی می شود

تیمور امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زیر ساخت ساماندهی سطوح عوامل پروازی فرودگاه جیرفت با طرح برنامه تطویل این باند انجام شده است.

امیری ادامه داد: حجم عملیات انجام شده معادل 700 هزار متر مکعب خاک ریزی صورت گرفته تا مسیر توسعه این باند که با قرارگیری رودخانه عظیمی مانع بود پر شده و به بقیه سطوح اضافه شود در کنار این امور ساماندهی مابقی باند با زیرساخت خاص و کناره های سطوح کاملا برداشته شده و مجددا با بهره گیری از دانش روز و مقاومت مناسب بهسازی و مجددا فعال خواهد شد.

وی در خصوص میزان اعتبار تخصیصی و درصد انجام این عملیات اجرایی عظیم گفت: با تصویب و مشارکت استانداری و تایید استاندار مبلغی معادل 15میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای بازگشایی اختصاص یافته است.

این مسئول ادامه داد: 15 درصد از کار باقی مانده تا بتوانیم بستر مناسب انجام پروازها را مجددا احیا کنیم.

امیری در خصوص تقارن امور اجرایی فرودگاه جیرفت با فرودگاه رفسنجان ابراز داشت: امور ساماندهی سطوح عوامل پروازی رفسنجان نیز همزمان در حال انجام است و امیدواریم تخصیص به موقع اعتبارات که پیگیری های آن انجام شده و مساعدت های ویژه از سوی استاندار محترم و شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور را به دنبال داشته است و به زیر بنای تحول و توسعه جنوب و شمال استان کرمان را تسریع بخشد.

