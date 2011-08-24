به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان از طرح پیشنهاد افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی‌ها در این شهر خبر داد.

علیرضا تاجمیرریاحی با اشاره به پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی شهرداری برای نرخ کرایه تاکسی‌ها، گفت: هنوز افزایش کرایه از سوی شورای اسلامی شهر به تصویب نرسیده و با نظارت دقیق بر عملکرد ناوگان تاکسیرانی در مقابل هرگونه تخلفی در زمینه عدم رعایت کرایه‌های مصوب برخورد خواهد شد.

وی افزود: تا زمانی که افزایش کرایه تاکسیها به تصویب شورای اسلامی شهر نرسیده، رانندگان اجازه افزایش نرخ کرایه تاکسیها را ندارند و با متخلفان برخورد قانونی جدی صورت می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار داشت: نرخ کرایه تاکسیهای این کلانشهر در صورت تصویب شورای اسلامی شهر و ابلاغ آن، افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه نرخ کرایه تاکسی‌ها در برخی کلانشهرهای کشور افزایش یافته اما این سازمان هنوز تلاش می‌کند تا با استفاده از راهکارهای دیگر از این امر اجتناب کند، تصریح کرد: در تعیین قیمت کرایه، منافع مردم و تاکسیرانان درنظر گرفته می‌شود و تاکسیرانان نیز با وجود افزایش هزینه‌ها تمایلی به گران کردن نرخ تاکسی‌ها ندارند زیرا در این صورت مسافر خود را از دست می‌دهند.

تاجمیرریاحی تاکید کرد: بر همین اساس لازم است با جذب مسافر بیشتر برای تاکسیرانان ضرر و زیان آنها جبران شود.