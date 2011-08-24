قذافی همه را به یاد صحاف دروغگو انداخت/ مخفیانه در طرابلس قدم می زنم!

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعاتی پس از سیطره انقلابیون بر باب العزیزیه، معمر قذافی در دومین نوار صوتی که شبکه های تلویزیونی العروبه و الرای پخش کردند، مدعی شد طرابلس در خطر نیست.



قذافی که پس از تصرف منزلش، متواری شده است، گفت : باب العزیزیه پس از 64 حمله هوایی ناتو با خاک یکسان شده است.



وی که ادعاهای جدیدش همه را به یاد دروغگویی های سعید صحاف وزیر اطلاع رسانی رژیم سابق عراق انداخت، ادعا کرد : تا آخرین قطره خونم مقاومت می کنم؛ یا پیروز می شوم یا به شهادت می رسم .



صحاف زمانی که نظامیان بیگانه بغداد را به اشغال خود در آورده بودند، در جمع خبرنگاران حاضر شد و ادعا کرد بغداد کاملا امن است و همه چیز در کنترل نیروهای صدام است.



دیکتاتور متواری لیبی مدعی شد : عقب نشینی از باب العزیزیه یک اقدام تاکتیکی بوده است.



قذافی در ادعای جالب گفت : به طور پنهانی در طرابلس و میدان الخضراء قدم می زنم و اطمینان می دهم که طرابلس در خطر نیست.



وی با تکرار اتهامات خود علیه انقلابیون و تشبیه مجدد آنها به موش اظهار داشت : از همه قبایل به ویژه در طرابلس می خواهم طرابلس و میدان الخضراء را از وجود موشها و گروههای مسلح پاکسازی کنند.



از سوی دیگر موسی ابراهیم سخنگوی رژیم قذافی مدعی شده است نیروهای قذفی برای دفاع از لیبی برای چندین ماه آماده هستند، ما آماده هستیم ماهها و حتی سالها از لیبی دفاع کنیم، ما لیبی را به صحنه مقاومت مستمر تا پیروزی تبدیل خواهیم کرد.



وی تصرف باب العزیزیه از سوی انقلابیون را کم اهمیت شمرد.