روز قدس روز قوت اسلام و ضعف اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر چهارشنبه در پایان جلسه تفسیر قرآن خود در مجتمع آموزش عالی فقه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: روز قدس ایامی از ایام الله است که امام آن را معین کرده است.



وی اضافه کرد: این روز روزی است برای این که بتوانیم وحدت مسلمانان را در مسئله قدس ثابت کنیم زیرا قدس باید از گرفتاری یهود بیرون بیاید.



این مرجع تقلید تاکیدکرد: همه مسلمانان اگر در جمعه آخر ماه مبارک رمضان جمع شوند و یک سخن و یک گفتار بگویند باعث قوت اسلام و ضعف اسرائیل خواهد بود.



وی با بیان اینکه تعیین این روز از سوی امام خمینی بسیار کار خوبی است گفت: متاسفانه برخی از کشورهای اسلامی به علت سلسله مسایلی به این کار حساسیت دارند اما در ایران و در جاهای دیگر این مسئله به خوبی برگزار می شود.

