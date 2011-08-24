به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیمهای فوتبال ترکتورسازی و شهرداری تبریز گفت: امیدوارم هر دو تیم تبریزی بازی با کیفیت و تماشاگر پسندی را انجام دهند. تیم شهرداری خط هافبک خوبی دارد که میثم بائو از بازیکنان تاثیر گذار این خط است. به بازیکنانم وظیفه داده ام که در جریان بازی ارتباط وی با دقیقی را قطع کنند.

وی افزود: من قبول دارم که ساختار دفاعی تیم تراکتور ضعیف شده چونکه تیم من بیشتر در وضعیت حمله قرار دارد. فلسفه من بازی هجومی است و انجام فوتبال هجومی را به بازیکنانم نیز توصیه می کنم. مطمئن باشید هواداران برد سه بر دو را به برد یک بر صفر ترجیح می دهند. از نظر تاکتیکی از عملکرد بازیکنانم در طی چهار هفته ابتدایی لیگ راضی هستم.

وی ادامه داد: من خودم از نظر روحی و روانی قبل از شروع هر بازی با بازیکنانم صحبت می کنم اما اگر احساس نیاز کنیم از روانشناس هم در تیم استفاده می کنیم. در خصوص استفاده از بازیکنان در ترکیب تیم هم این کادر فنی است که حرف اول و آخر را می زند و اگر صلاح بداند از بازیکنی استفاده می کند.

قلعه نویی در خصوص حضور هواداران تراکتور در بازی فردا پس از سپری کردن دوران محرومیتشان اظهار داشت: مردم آذربایجان انسانهای شریف و با معرفتی هستند. من در حد پیام دادن به آنها نیستم اما به عنوان یک برادر کوچکتر از آنها توقع دارم که تیم خودشان را تشویق کنند و به تیمهای میهمان احترام بگذارند چون مهمان نوازی رسم مردم آذربایجان است.

وی در خصوص صحبتهای سرمربی تیم شهرداری که گفته بود دوست دارم تیم تراکتورسازی قهرمان لیگ شود اما دربی را به شهرداری ببازد گفت: آقای یسیچ مربی خوب و با دانشی است. ایشان نظر شخصی خود را گفته اند و من به نظر ایشان احترام می گذارم.

قلعه نویی در جواب سوال یکی از خبرنگاران که پرسید به نظر شما آیا تراکتور در فصل گذشته قوی تر نبود گفت: بر منکرش لعنت. تراکتور در فصل گذشته مربی بزرگی داشت و من دوست ندارم درباره مسائل فصل قبل صحبت کنم ولی شما مرا مجبور می کنید. فقط این را بگویم که در این فصل تراکتور به طور نسبی تا هفته پنجم به شرایط ایده الی که مد نظر من بوده ،رسیده است.

سرمربی تیم تراکتور در پاسخ سوال خبرنگاری را که پرسید چرا این فصل تیم تراکتور فوتبال شناوری بازی نمی کند اظهار داشت: شما اول معنی فوتبال شناور را به من بگو و تا پاسخ ندهی جوابت را نمی دهم.

این موضوع باعث شد که جو کنفرانس حدود 5 دقیقه ملتهب شود و با پاسخ ندادن آن خبرنگار این بحث خاتمه یافت.

قلعه نویی در پایان در خصوص برنامه اش بعد از بازی با شهرداری خاطر نشان کرد: قصد داشتیم از تعطیلات لیگ بعد از هفته پنجم استفاده کنیم و اردویی را در اربیل عراق برگزار کنیم که متاسفانه محقق نشد بنابراین اردوی خود را در داخل ایران و ترجیحا خارج از تبریز برگزار می کنیم و حتما نیاز به برگزاری دو یا سه بازی دوستانه در این حد فاصل زمانی تعطیلی لیگ تا هفته ششم داریم.

دیدار تیمهای فوتبال تراکتورسازی و شهرداری تبریز از هفته پنجم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 22 روز پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می شود.