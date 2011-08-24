مس انتحاری بازی می کند/ کسب امتیاز هدف فجر در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کلانتری در کنفرانس خبری قبل از بازی مقابل مس کرمان گفت: مس کرمان در شرایط بدتر از ما قراردارد و برای برد در این بازی انتحاری کار خواهد کرد.
وی تصریح کرد: بازی مقابل مس کرمان سخت و حساس است و مطمئنا با توجه به شرایط بدی که این تیم دارد با فشار و استرسی که دارد به بازی انتحاری و هجومی روی خواهد آورد.
وی یادآورشد: البته این انتحاری بازی کردن مس هم به ضرر و هم به نفع تیم فجر است که سعی می کنیم از نقاط ضعف مس در این بازی استفاده کنیم.
وی افزود: تیم فجر مطمئنا دفاعی کار نخواهد کرد چهار بازیکنی هم که از اول با ما نبودند به ترکیب رسیده اند و تیم فعلا مشکل خاصی برای کار ندارد.
وی ادامه داد: تیم فجر شیراز بازی به بازی پله به پله بالا آمده و بازی های بهتری از خود نشان داده است که امیدواریم این بازی نیز به سلامت تمام شود.
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