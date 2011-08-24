مس انتحاری بازی می کند/ کسب امتیاز هدف فجر در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کلانتری در کنفرانس خبری قبل از بازی مقابل مس کرمان گفت: مس کرمان در شرایط بدتر از ما قراردارد و برای برد در این بازی انتحاری کار خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بازی مقابل مس کرمان سخت و حساس است و مطمئنا با توجه به شرایط بدی که این تیم دارد با فشار و استرسی که دارد به بازی انتحاری و هجومی روی خواهد آورد.

وی یادآورشد: البته این انتحاری بازی کردن مس هم به ضرر و هم به نفع تیم فجر است که سعی می کنیم از نقاط ضعف مس در این بازی استفاده کنیم.

وی افزود: تیم فجر مطمئنا دفاعی کار نخواهد کرد چهار بازیکنی هم که از اول با ما نبودند به ترکیب رسیده اند و تیم فعلا مشکل خاصی برای کار ندارد.

وی ادامه داد: تیم فجر شیراز بازی به بازی پله به پله بالا آمده و بازی های بهتری از خود نشان داده است که امیدواریم این بازی نیز به سلامت تمام شود.

کلانتری افزود: فشردگی بازیها باعث شده که فاصله بین دو بازی به سه روز برسد که برای فوتبال ایران اصلا مناسب نیست.

وی یادآورشد: در فوتبال ایران بهترین فاتصله هفت روز بین دو بازی است و در غیر اینصورت با کاهش زمان بین دو بازی افت تیم ها محسوس خواهد بود که امیدواریم بعد از بازی های تیم ملی اوضاع لیگ نیز بهتر شود.

وی با انتقاد از برنامه تلویزیونی نود گفت: اگر یک بازی کارشناسی می شود باید صحنه ها همگی کارشناسی شوند و نه اینکه دو پنالتی تیم را نادیده بگیرند و دردوبازی فجر برابر استقلال و نفت این اتفاق برای ما افتاد که برخی صحنه ها که حق تیم تضییع شد نادیده گرفته شد.

وی افزود: حتی اگرگفته های کارشناسان درست باشد و به نفع تیم ها باشد در نتایج بازی که گذشته تاثیری ندارد.



