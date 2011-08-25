انتشار پیام واتیکان برای عید فطر/ بازسازی کشتی نوح در آمریکا

پیام تبریک واتیکان به مناسبت عید فطر مسلمانان منتشر شد

شورای پاپی گفتگوی بین ادیان با ارسال پیامی به مناسبت تبریک عید فطر 2011 برای مسلمانان جهان اهمیت معنویت در زندگی همه انسانها را مورد تأکید قرار داد .

در این پیام که روز جمعه 19 آگوست ( 28 مرداد ماه) توسط واتیکان منتشر شده آمده است: بعد معنوی انسانها حقیقتی است که مسلمانان و مسیحیان برای آن اهمیت قائل هستند .

در این پیام آمده است: رابطه میان هر انسانی با جهان متعالی یک لحظه در تاریخ نیست بلکه جزئی از ماهیت انسانی است. ما به قدرت صرف سرنوشت اعتقادی نداریم ما معتقد هستیم که خداوند ما را در مسیر خود هدایت می کند.

این نامه با عنوان " همکاری برای ارتقای بعد معنوی انسان" یادآور شده است که مسیحیان و مسلمانان این امر را به رسمیت می شناسند که کرامت هرفردی همراه با حقوق و وظایفش به وی اعطا شده است. از این رو انتقال چنین ارزشهای انسانی و اخلاقی به نسلهای جوان به عنوان یک دغدغه مشترک ادامه داشته است. وظیفه ما است که به آنها کمک کنیم تا درک کنند که هم خیر وجود دارد و هم شر و وجدان بشر حریم امنی است که باید مورد احترام قرار گیرد.

در پیام واتیکان به مناسبت تبریک عید فطر آمده است: ما وظیفه داریم که به نسل جوان بیاموزیم ترویج بعد معنوی انسانها را مسئولیت پذیرتر کرده و خیر مشترک را بیش از همیشه در اختیار آنها قرار می دهد.

این پیام اضافه کرده است: باید تمام اشکال ارعاب، تعصب و تبعیض را تقبیح کنیم چرا که بسیاری از مومنان در زندگی سیاسی و اجتماعی خود و همچنین در رسانه ها در معرض این تعصبها و تبعیض ها قرار می گیرند.

برگزاری تظاهرات ضد پاپی در مادرید

سفرپاپ به اسپانیا با مخالفتهایی همراه بود، وی که برای برگزاری مراسم روز جهانی جوانان کاتولیک به اسپانیا سفر کرده اظهار داشت ذهنیت " سود به هر قیمتی" عامل بحران اقتصادی کنونی است.

پاپ بندیکت شانزدهم درسفر خود به اسپانیا که از بحران اقتصادی شدیدترین صدمات را متحمل شده، وارد مادرید شد و برگزاری جشن مذهبی یک هفته ای را درحالی در دستورکار خود قرار داده است که در اروپا بحران بدهی و ناآرامی های مدنی میان جوانان بیداد می کند، مسئله ای که اخیرا در بریتانیا درقالب شورشهایی بروز و ظهور داشته است.

بندیکت اظهار داشت این بحران و حس ناامیدی میان جوانان نشان می دهد که اخلاق بیش از گذشته در تدوین سیاستهای اقتصادی در سطح محلی و بین المللی نادیده گرفته شده است.

وی در گفتگو با خبرنگارانی که همراه با هواپیمای پاپی وارد اسپانیا شدند گفت: اقتصاد با قوانین خود بازار کار کردی ندارد و به یک علت اخلاقی نیاز دارد تا برای بشر مؤثر واقع شود. انسان باید در مرکز اقتصاد باشد و اقتصاد را نمی توان تنها از طریق به حداکثر رساندن سود اندازه گرفت بلکه خیر مشترک باید پایه و بنیاد آن را تشکیل دهد.

پاپ گفت: بحران کنونی نشان می دهد که بعد اخلاقی برای مشکلات اقتصادی درنظر گرفته نمی شود.

پاپ این موضوع را پیش از این در بخشنامه پاپی سال 2009 خود که با عنوان " خیریه در حقیقت" صادر کرده بود به تفصیل مورد بحث قرار داده بود و طی آن خواستار نظم اقتصادی جدیدی در دنیا شده بود که به واسطه اخلاق، کرامت و جستجوی خیر مشترک هدایت شوند.

چهارشنبه شب حدود 5 هزار نفر از مردم در اعتراض به سفر پاپ در مقابل میدان مرکزی مادرید تظاهرات آرامی را برگزار کردند. میدان پوئرتا دل سو در ماه می مرکز تظاهرات ضددولتی اسپانیا بوده است. پلیس با گروه کوچکی از این تظاهرات کنندگان درگیر و اعلام کرده که هشت نفر از آنها دستگیر و یازده نفر مجروح شده اند.

تظاهرات ضدپاپی سال گذشته در لندن با حضور 10 هزار نفر برگزار شده بود که از آن با عنوان بزرگترین تظاهرات ضدپاپ در دوران اخیر یاد می شود.

کشتی نوح در آمریکا بازسازی می‌شود

اعضای یک گروه مسیحی در کنتاکی آمریکا در نظر دارند به منظور اثبات شرح انجیل از طوفان زمان حضرت نوح، کشتی وی را به طول 152 متر و ارتفاع 24 متر بازسازی کنند.

کشتی نوح مدرن که قرار نیست موجودات جهان را از هیچ نوع سیلی نجات دهد، در زمینی به مساحت 3 کیلومتر مربع مستقر می شود. هدف اعضای این گروه مسیحی از ساخت این کشتی تنها یادآوری این است که شرح انجیل از داستان سیل افسانه نبوده و بخشی از تاریخ بشر است.

مایک زوات مدیر پروژه کشتی نوح گفت: پیام این کشتی مدرن این است که کلام خدا حقیقت است. تردیدهای بسیاری در رابطه با ساخت این کشتی توسط حضرت نوح وجود دارد، برخی می پرسند آیا نوح می توانسته چنین کشتی بزرگی بسازد؟ آیا می توانسته تمام حیوانات را داخل آن ببرد؟ بسیاری از مردم در سراسر آمریکا این سىال را مطرح می کنند.

این کشتی قرار است در وسط یک پارک دینی قرار بگیرد که در آن سایر شمایلهای انجیلی چون برج بابل و یک دهکده به سبک دنیای قدیم ساخته می شود.

انتقاد از انتشار اسناد ناقص واتیکان در مورد رسواییهای کشیش ایرلندی

قربانیان سوء استفاده های کشیشهای کاتولیک اعلام کردند: انتشار جزئی برخی اسناد داخلی مربوط به یک کشیش متهم به سوء استفاده از کودکان در ایرلند و آمریکا نشانه تغییر رویه کلیسا در رابطه با نحوه برخورد با این مسئله نیست.

آندرو مادن از قربانیان سوء استفاده جنسی کشیشهای کاتولیک و عضو ستادی که در حمایت از آنها راه اندازی شده است گفت: انتشار فایلهای داخلی کشیش آندرو رونان که دیگر در قید حیات نیست 9 سال پس از مناقشه حقوقی درباره این پرونده صورت گرفته و حتی کامل نیست. واتیکان 9 سال برای انتشار این اطلاعات تعلل کرده و به هیچ عنوان تغییر رویه نداده است.

این اسناد که روز چهارشنبه گذشته (27 مرداد ماه) توسط وب سایت رادیو واتیکان منتشر شده است بخشی از اسنادی است که واتیکان قرار است به وکلای آمریکایی مردی که می گوید 40 سال پیش مورد سوء استفاده قرار گرفته ارائه کنند.

جان وی دو به علت اینکه در سن 15 یا 16 سالگی در سالهای 1965 یا اوایل 1966 توسط رونان مورد سوء استفاده قرار گرفته از واتیکان شکایت کرده است.

واتیکان اعلام کرده است که براساس آنچه که این اسناد تازه منتشر شده نشان می دهد در سال 1966 از اتهامهای کشیش رونان مطلع شده است، درست زمانی که این سوء استفاده ها رخ داد.

منتقدان اظهار می دارند که این اسناد به صورت ناقص منتشر شده است.

جف اندرسون وکیل جان وی دو اظهار داشت که این اسناد نیمی از آن چیزی است که دادگاه دستور داده است و واتیکان هیچ اشاره ای نکرده که اسناد موجود دربرگیرنده علم به این سوء استفاده ها در ایرلند و آمریکا بوده است.

جفری لینا وکیل واتیکان در بیانیه ای که همراه این اسناد منتشر کرده بود گفت که این اسناد برای آرام کردن آنهایی که اظهارات احساسی و غیرعادلانه بدون وقت گذاشتن برای درک برخی حقایق بیان می کنند، کمک خواهد کرد.