پیروزی قدس شریف نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم به مناسبت فرار رسیدن روز جهانی قدس اطاعیه ای صادر کرده که در آمده است: آنروز که با تدبیر حکیمانه امام خمینی (ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس نام گرفت تا از این طریق در سایه وحدت مسلمانان جهان فریاد ظلم ستیزی و مظلومیت ملتی ستم دیده در گوش زورمداران و زرمداران و ملت‌های بی خبر فریاد شود بت شکن تاریخ، امروز را پیش بینی کرده بود که بعد از گذشت شش دهه، سرانجام در سایه انقلاب اسلامی انقلاب های کشورهای اسلام شکل گرفته و در پرتو این بیداری‌ها و وحدت ملت های مسلمان، پیروزی ملت مظلوم فلسطین نزدیک گردید.



در ادامه تاکید شده است: اکنون شمارش معکوس برای نابودی رژیم جعلی اسرائیل آغاز شده و فریاد ظلم ستیزی هر لحظه به غزه و فلسطین نزدیک تر می شود، روزهایی که سردمداران و سرسپردگان و نوکران زورمداران و زرمداران غرب یکی پس از دیگری در قفس های آهنین محاکمه می شوند، لرزه بر پیکره پوشالی صهیونیست افتاده و این ضعف و خشم رژیم غاصب اسرائیل را می توان در فشار هر چه بیشتر به مردم بی دفاع غزه در آستانه روز جهانی قدس مشاهده کرد.



سرانجام، این خروش امت اسلام غده سرطانی را از پیکره منطقه پاک خواهد کرد



این بیانیه یادآور می شود: و باز هم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان امت مسلمان و روزه دار منطقه، یکپارچه فریاد می شوند در حمایت از ملت فلسطین، در نجات بیت المقدس از چنگال پلید ظلم و جور و بیداد و در صفوفی بهم پیوسته، مشت ها را گره گرده و خشم و نفرت خویش را از اسرائیل جنایتکار نشان می‌دهند و سرانجام این خروش امت اسلام غده سرطانی را از پیکره منطقه پاک خواهد کرد و زمینه ساز آزادی قدس شریف خواهد شد.



در پایان بنیادشهید وامور ایثارگران استان قم ضمن گرامی داشت روز جهانی قدس از عموم روزه داران مسلمان خصوصا جامعه ایثارگران استان خواسته است تا هم صدا با ایثارگران فلسطین در دفاع از خون های پاک و به ناحق ریخته شده و در دفاع از زنان و کودکان و مردان بی دفاع و مظلوم فلسطین به خیابان ها آمده و راهپیمایی روز جهانی قدس امسال را پرشور تر از هر سال همزمان با پیروزی ملت های منطقه تا قلب فلسطین فریاد بزنند، تا پیروزی کامل امت مسلمان و بیرون راندن دشمنان اسلام و قرآن محقق گردد و پیکره نیمه جان صهیونیست برای همیشه نابود گردد.

