به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جدکاره ظهرچهارشنبه در جلسه ستاد بررسی ارتقاء و تعمیق باورهای دینی و فرهنگ عمومی در بستر ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به مباحث فرهنگی وظیفه تمام مسئولان را سنگینتر میکند.
وی افزود: تأکید این موضوعات در ماههای رمضان و محرم و صفر به خاطر آمادهتر بودن فضای جامعه است، در غیر این صورت باید دستگاههای مختل در این زمینه ایده داشته و این موضوع به طور مداوم صورت گیرد.
وی اضافه کرد: فضای رمضان بسیار خوب و با معنویت است اما روزهخواری علنی زیبنده شهر ولایتمدار نیشابور نیست و دستگاههای مختلف مراقبات لازم را در این زمینه داشته باشند.
وی بیان کرد: دستگاههای اجرایی کتاب برنامه پنج ساله توسط نظام که در آن به مباحث فرهنگی تأکیدات فراوان شده است را مطالعه کرده و حتما مطابق با آن عمل کنند.
جدکاره اولین نتیجه تعمیق باورهای دینی، کم شدن آسیبهایی است که ما هر روز در جامعه شاهد آن هستیم.
او اظهار داشت: آنچه که در باورهای دینی مد نظر ماست مقطعی نیست و باید به طور مداوم در تعمیق آن کار شود.
وی گفت: مسئولان نباید منتظر ابلاغیه باشند بلکه در بعضی از مشکلات خود پیشقدم شد و الگوی دیگران باشند.
در ادامه معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش نیشابور گفت: محصولات ضد فرهنگی فراوانی در بازار نیشابور به فروش میرسد که متاسفانه برخورد جدی به آن صورت نمیگیرد.
مهدی قاضی افزود: متاسفانه بسیاری از لوازمالتحریر و کیفهای موجود در بازار عکسهای ضد فرهنگی دارند.
وی بیان کرد: در بازار، مانتو مناسب برای خانوادههای مذهبی پیدا نمیشود و مسئولان نسبت به این امر بیتوجه هستند.
وی اظهار داشت: کارها اکثرا به روزمرگی افتاده و کارهای فرهنگی و موثر و مناسبی صورت نمی گیرد و بسیاری از ضدارزشها به ارزشها تبدیل شده است.
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