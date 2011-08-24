920 طرح به مناسبت هفته دولت در فارس افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح چند طرح صنعتی در جمع خبرنگاران گفت: از لحاظ تعداد طرح نسبت به سال گذشته 80 درصد و از لحاظ سرمایه گذاری نیز 40 درصد افزایش سرمایه گذاری در طرح های هفته دولت داشته ایم که در این خصوص نیز باید گفت افتتاح کارخانه فولاد کوار به عنوان شاخص ترین پروژه مد نظر قرار دارد.

وی افزود: یکی از ویژگیهای ارزشمند توسعه صنعتی استان فارس همجوار بودن با عسلویه است که با استفاده از این پتانسیل باید زمینه های همکاری در این مباحث را توسعه داد.

استاندار فارس ادامه داد: این همجواری باید باعث شود که سفارشات این مناطق به جای خارج از کشور به استان فارس ارسال شود که برای رسیدن به این منظور باید زمینه های توسعه صنعت نفت و گاز در استان فارس بیشتر شود.

صادق عابدین با بیان اینکه در کنار بحث صنعت باید به فکر ظرفیتهای دیگر استان نیز باشیم، تصریح کرد: این استان از قطبهای اصلی کشاورزی کشور به حساب می آید که در این راستا باید به فکر استفاده از روشهای علمی روز دنیا برای توسعه این بخش نیز باشیم که با توجه به خشکسالیهای اخیر در چند سال گذشته توجه به این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: از دیگر پتانسیلهای استان فارس بحث گردشگری است که این استان با توجه به داشته های تاریخی و تفریحی فراوان می تواند محل مناسبی برای جذب توریست و گردشگران دیگر کشورهای دنیا باشد.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص همکاری بانکها با صنایع استان فارس، گفت: حمایت بانکها از بخش صنعت یک اصل جدایی ناپذیر است ولی باید توجه داشت که برخی از تسهیلاتی را که بانکهای استان ارائه کرده اند در موعد مقرر بازگشت نشده به همین دلیل ارایه تسهیلات مجدد با برخی از مشکلات همراه شده است.

صادق عابدین در ادامه مراسم افتتاح پروژه های هفته دولت در شهر شیراز در مراسم افتتاح دو باب مدرسه نیز گفت: طی گزارشاتی که ارائه شده در مجموعه پنج رشته درسی موجود در کشور 496 نفر در امتحانات کنکور سال جاری شرکت کرده اند که از این تعداد 70 نفر از شرکت کنندگان استان فارس رتبه های دورقمی را کسب کرده اند.

وی تاکید کرد: کسب این آمار برای استان فارس نشان از وضعیت مناسب تعلیم و تربیت در استان دارد که البته تا رسیدن به جایگاه مناسب فاصله فراوان داریم.

استاندار فارس یادآور شد: تعلیم و تعلم دارای جایگاه و ارزش بالایی است که برخی در تلاش هستند آموزش و پرورش در کشور رشد نکند و مانیز باید در مقابل این افراد ایستادگی کنیم.