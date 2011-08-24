تنها قذافی را به عنوان رهبر لیبی می شناسیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا با بیان این مطلب آمریکا را به دخالت و ایجاد جنگ داخلی در لیبی متهم کرد. بر این اساس چاوز که از معدود حامیان بین المللی رژیم قذافی است قدرتهای غربی را نیز متهم کرد با سوء استفاده از قوانین بین المللی به شورشهای داخلی در لیبی دامن زده اند.

چاوز پس از انتشار خبر تصرف خانه قذافی توسط انقلابیون لیبی یادآور شد: حقوق بین المللی که غرب ادعای آن را دارد، کجاست؟ گویی اکنون عصر غارنشینان است.

رئیس جمهوری ونزوئلا با انتقاد از مواضع آمریکا در قبال تحولات لیبی، اعلام آمادگی اوباما برای برقراری رابطه با دولت انقلابیون را محکوم و تاکید کرد: ما آنها را به رسمیت نخواهیم شناخت.

گفتنی است با وجود تصرف بخش اعظم شهر طرابلس توسط انقلابیون لیبی، قذافی که هنوز محل اختفایش مشخص نیست، همچنان به مقاومت ادامه می دهد.