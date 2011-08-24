سازمان دانش آموزی به قحطی زدگان سومالی کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه با اعلام همکاری با کمیته امداد خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر حمهوری اسلامی ایران در کمک رسانی به مردم قحطی زده کشور سومالی آمده است: این سازمان پس از بروز قحطی در سومالی با اجرای دو طرح 'باران مهربانی' و 'مهمان علی' به کمک مردم قحطی زده این کشور شتافته است.



این بیانیه می افزاید: همچنین کارکنان این سازمان به صورت داوطلبانه دو روز حقوق خود را به مردم مسلمان سومالی اختصاص می دهند.



