سازمان دانش آموزی به قحطی زدگان سومالی کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه با اعلام همکاری با کمیته امداد خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر حمهوری اسلامی ایران در کمک رسانی به مردم قحطی زده کشور سومالی آمده است: این سازمان پس از بروز قحطی در سومالی با اجرای دو طرح 'باران مهربانی' و 'مهمان علی' به کمک مردم قحطی زده این کشور شتافته است.
این بیانیه می افزاید: همچنین کارکنان این سازمان به صورت داوطلبانه دو روز حقوق خود را به مردم مسلمان سومالی اختصاص می دهند.
سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای آمادگی این سازمان را برای هرگونه کمک نقدی و غیرنقدی به مردم قحطی زده سومالی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه با اعلام همکاری با کمیته امداد خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر حمهوری اسلامی ایران در کمک رسانی به مردم قحطی زده کشور سومالی آمده است: این سازمان پس از بروز قحطی در سومالی با اجرای دو طرح 'باران مهربانی' و 'مهمان علی' به کمک مردم قحطی زده این کشور شتافته است.
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