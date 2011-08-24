3 ویژگی خاص روز قدس امسال/ فراخوانی مسلمانان برای کمک به سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله مهدوی کنی به این شرح است :

زنگ بیداری اسلامی در سراسر منطقه جهان به صدا در آمده و حکومت های جور وابسته به آمریکای جنایتکار و صهیونیسم بین الملل یکی پس از دیگری به خاک مذلت می افتند.

امسال نام امام خمینی (ره) مبدا آزادی قدس شریف و مقام معظم رهبری به عنوان ادامه دهنده راه آن بزرگوار با بیداری اسلامی در منطقه درخشش ویژه ای دارد ملت بیدار و بصیر ایران با همراهی امام خمینی (ره) صهیونیسم بین الملل را به انزوا کشانده است و ملت های منطقه با تاسی به ملت مسلمان و انقلابی ایران هر روز حلقه محاصره صهیونیست ها را تنگ تر می کنند حزب الله لبنان و حماس و مردم سرزمین های اشغالی چنان سیلی به اقتدار صهیونیسم در منطقه زده اند که طی نیم قرن اخیر سابقه ندارد.

ویژگی مهم بزرگداشت آزادی قدس شریف در منطقه و جهان آن است که غرب و به ویژه آمریکا غرق در مشکلات اجتماعی و اقتصادی هستند و بیداری ملت ها به مرزهای اروپا و آمریکا رسیده است.

مردم جهان از مظالم آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی به تنگ آمده اند و امروز منفورترین دولت های روی زمین همین سه دولتند.

ملت قهرمان ایران پس از پیروزی در نبرد نرم با آمریکا، اقتدار خود را در حمایت از رهبری معظم انقلاب، مراجع عالیقدر و علمای بزرگ بلاد نشان دادند و می روند با شکوه ترین راهپیمایی روز قدس را برگزار کنند و با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل تبری خود را از جرثومه فساد سیاسی در زمین اعلام نمایند.

مجلس خبرگان رهبری با تکریم و تعظیم ملت آگاه ایران روز قدس را گرامی می دارد و همپیای ملت ایران در این راهپیمایی بزرگ شرکت می کند و در تکمیل آن مساعدت به قطحی زدگان سومالی را نیز توصیه می کند.

از خداوند متعال می خواهیم به اخلاص و ایمان ملت ها برکت دهد و به زودی قدس شریف قبله اول مسلمانان جهان را به آنها برگرداند.