نشست اتحادیه عرب برای بررسی مجدد عضویت لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، اتحادیه عرب روز پنجشنبه برای بررسی اوضاع لیبی نشستی را در سطح نمایندگان دائم عضو این اتحادیه برگزار خواهد کرد.

در این نشست فوق العاده عضویت مجدد لیبی در اتحادیه عرب بررسی خواهد شد. گفتنی است در پی کشتار وحشیانه معترضین لیبیایی توسط رژیم دیکتاتوری معمر قذافی اتحادیه عرب 23 فوریه طی نشستی عضویت لیبی در این اتحادیه را به حال تعلیق درآورده بود.

این اقدام اتحادیه عرب پس از آن صورت می گیرد که در پی پیروزی انقلابیون لیبی بسیاری از کشورهای عربی شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان تنها نماینده قانونی ملت لیبی به رسمیت شناخت.