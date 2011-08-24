برگزاری جلسه تربیت بدنی مناطق، انجمنها و اماکن ورزشی آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک تربیت بدنی مناطق و انجمنهای ورزشی و اماکن ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در کانون شهید فهمیده برگزارشد.

در این جلسه سولقانی، رئیس اداره تربیت بدنی آموزش وپرورش استان البرز گفت: برای کسب موفقیتهای بیشتر در حوزه تربیت بدنی باید نگاه مسئولان تربیت بدنی نواحی تابعه، نگاه استانی باشد.

وی ادامه داد: همچنین لازم است استفاده از تمام بضاعت استان برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تلاش کرد.

میرزایی کارشناس مسئول تربیت بدنی استان نیز در ادامه افزود: توجه به معنویات در ورزش دانش آموزی از وظایف ویژه اداره تربیت بدنی است.

وی ادامه داد: در این زمینه با توجه به اهمیت امر، تمهیداتی در زمینه تخصیص معاونت فرهنگی جهت برگزاری مسابقات اندیشیده شده است.

تجمیع انجمنهای ورزشی اهمیت دارد

حلاج معاون مرکز تربیت بدنی وسلامت وزارت آموزش وپرورش نیز به اهمیت تجمیع انجمنهای ورزشی و انتقال فعالیتهای حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش به سطح استانها و ادارات کل اشاره کرد.

وی یادآور شد: این اتفاق در راستای کوچک کردن دولت و بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و دستورات رئیس جمهور و مقام عالی وزارت صورت گرفته است.

طباطبایی نیز به اهمیت ساماندهی نیروی انسانی در حوزه تربیت بدنی اشاره کرد و گفت: کلیه نیروهای تازه کار در حوزه تربیت بدنی باید مورد آموزش و راهنمایی های لازم قرار بگیرند و معلمان تربیت بدنی که در حوزه های دیگر مشغول به کار هستند، باید به این حوزه بازگردند تا در تامین نیروی انسانی برای سال تحصیلی آینده مشکلی نداشته باشیم.

از میهمانان حاضر در این جلسه طی مراسم افطار پذیرایی شد.