میز خدمت در دامپزشکی خراسان رضوی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرگان ازغدی ظهرچهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تشکیلات مزبور در طبقه همکف اداره کل راه اندازی شده تا مراجعین در بدو ورود به مجموعه دامپزشکی استان، در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات موردنیاز خود را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به لزوم کاهش تردد مراجعین و تسریع در عملیات و فرایندهای مورد نیاز ارباب رجوع، یکی از مدیران اداره کل در طبقه همکف و در میز خدمت مستقر شده تا از حضور ارباب رجوع در واحدهای مختلف جلوگیری وفرآیندها به صورت سیستمی انجام شود.

وی بر لزوم انجام فرایندها از طریق میز خدمت تاکید کرده و اظهار داشت:مدیریت این مجموعه نظارت مستقیمی بر نحوه ارائه خدمات توسط میز خدمت داشته و گزارش آن نیز به طور منظم برای دستگاه های ذیربط ارسال خواهد شد.

ازغدی یادآور شد: بر اساس اعلام استانداری، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در طرح رضایتمندی مراجعان که درسال 1389 انجام شد، در گروهالف و در بین دستگاه هایی که وجه غالب آنها ارائه خدمت مستقیم به مردم بوده است نیز حائز رتبه اول شده است.