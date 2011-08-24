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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

روسیه از آمادگی کره شمالی برای بازگشت به مذاکرات هسته ای خبر داد

روسیه از آمادگی کره شمالی برای بازگشت به مذاکرات هسته ای خبر داد

همزمان با دیدار رهبر کره شمالی از روسیه، سخنگوی کرملین از آمادگی مشروط پیونگ یانگ برای خودداری از آزمایشات هسته ای و بازگشت به مذاکرات هسته ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ناتالیا تیماکوا" این اظهارات را در پی دیدار کیم جونگ ایل و دیمیتری مدوف رئیس جمهوری روسیه در مسکو بیان کرد.

تیماکوا گفت : کیم تمایل خود را برای بازگشت به مذاکرات شش جانبه اعلام کرده است.

چین، روسیه، آمریکا، ژاپن کره شمالی و جنوبی شش کشوری هستند که در گفتگوهای هسته ای راههای پایان دادن به بحران اتمی شبه جزیره کره را بررسی می کنند.

تیماکوا افزود: کره شمالی بدون هیچ شروطی آماده گفتگوها خواهد بود تا مسئله ارائه یک مهلت و ضرب الاجل را  در خصوص آزمایش هسته ای و فرایند سوخت هسته ای اعلام کند.

کد مطلب 1391314

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