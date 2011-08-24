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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۵

لحظه به لحظه با انقلاب لیبی/

قذافی خودکشی می کند/ مین گذاری سردابهای باب العزیزیه

قذافی خودکشی می کند/ مین گذاری سردابهای باب العزیزیه

مسئول نظامی شورای انتقالی لیبی ضمن هشدار به انقلابیون درباره ورود به سردابهای باب العزیزیه، از خودکشی احتمالی دیکتاتور فراری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عمر الحریری" گفت : "معمر قذافی" تا زمانی که احساس کند گردانهای وی در شهرهای دیگر مقاومت می کنند، تسلیم نخواهد شد.

وی افزود: قذافی چاره ای جز مقاومت ندارد و به احتمال زیاد وی در "سرت" است علاوه بر این، قذافی احتمال نمی داد که باب العزیزیه سقوط کند.

الحریری تصریح کرد: ما از ناتو خواسته ایم که برای افزایش روحیه انقلابیون "باب العزیزیه" را مورد هدف قرار دهد، زیرا اماکنی است که هنوز ناتو آنها را بمباران نکرده است.

وی بیان کرد: انقلابیون هنگام ورود به سردابهای باب العزیزیه باید نهایت دقت را به کار گیرند، زیرا امکان مین گذاری آن از سوی عوامل قذافی وجود دارد.

الحریری گفت : قذافی اگر پناهگاه امنی پیدا نکند به احتمال زیاد خودکشی خواهد کرد، اما در صورتی که به دست انقلابیون بیفتد محاکمه خواهد شد.

کد مطلب 1391316

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