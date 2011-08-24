قذافی خودکشی می کند/ مین گذاری سردابهای باب العزیزیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عمر الحریری" گفت : "معمر قذافی" تا زمانی که احساس کند گردانهای وی در شهرهای دیگر مقاومت می کنند، تسلیم نخواهد شد.

وی افزود: قذافی چاره ای جز مقاومت ندارد و به احتمال زیاد وی در "سرت" است علاوه بر این، قذافی احتمال نمی داد که باب العزیزیه سقوط کند.

الحریری تصریح کرد: ما از ناتو خواسته ایم که برای افزایش روحیه انقلابیون "باب العزیزیه" را مورد هدف قرار دهد، زیرا اماکنی است که هنوز ناتو آنها را بمباران نکرده است.

وی بیان کرد: انقلابیون هنگام ورود به سردابهای باب العزیزیه باید نهایت دقت را به کار گیرند، زیرا امکان مین گذاری آن از سوی عوامل قذافی وجود دارد.

الحریری گفت : قذافی اگر پناهگاه امنی پیدا نکند به احتمال زیاد خودکشی خواهد کرد، اما در صورتی که به دست انقلابیون بیفتد محاکمه خواهد شد.