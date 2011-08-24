شلیک موشکهای گراد به باب العزیزیه/ طرفداران قذافی پایتخت را گلوله باران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد : نیروهای طرفدار معمر قذافی، مناطقی از پایتخت لیبی از جمله باب العزیزیه را گلوله باران کردند.



بر اساس این گزارش، گردانهای قذافی، مناطقی در پایتخت را با موشکهای گراد هدف قرار داده اند و در این حملات از تانک استفاده می کنند.



باب العزیزیه مقر سرهنگ قذافی روز گذشته به تصرف انقلابیون درآمد و آنها پرچم جدید لیبی را بر فراز منزل دیکتاتور به اهتزاز در آوردند.

