خبر اخراج ونگر از آرسنال مضحک است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآلکس فرگوسن و آرسن ونگر همواره رقابت سنگینی در سال های گذشته با هم داشته اند و گاه رقابت آنها به جنگ لفظی هم تبدیل شده اما احترام قابل قبولی برای یکدیگر قائل بوده اند.

فروش سسک فابرگاس و سمیر نصری به تیم های بارسلونا و منچسترسیتی، بیش از پیش لبه تیز انتقادات را متوجه ونگر کرده و اکنون از این سو و آن سو شنیده می شود که این مربی باید از سمت خود برکنار شود.

فرگوسن در این خصوص گفت: در دنیای دیوانه ای زندگی می کنیم. دنیایی که انتقاد می کند. دیگران منتظرند تا دو بازی را ببازید تا انتقادات خود را علیه شما آغاز کنند. این روزها همه در خصوص آرسنال و جدایی ونگر صحبت می کنند اما چه کسی می تواند جایگزین او در آرسنال شود؟

وی افزود: این مضحک ترین وضعیتی است که من تا به حال در فوتبال دیده ام. ونگر به آرسنال موقعیتی داده که تا پیش از این آنها هرگز نمی توانستند تصور آن را هم بکنند. او باید به کار خودش ادامه دهد و نباید به انتقادات گوش دهد. شما نیاز به گوش گیر دارید تا این انتقادات را نشنوید.

بر پایه گزارش ساکرنت، منچستریونایتد یکشنبه این هفته در چارچوب هفته سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان در اولدترافورد میزبان آرسنال خواهد بود.