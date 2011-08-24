گرمای اهواز رقیب اصلی استقلال در دیدار با فولاد است

میلاد میداودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دیدارهای دو تیم استقلال و فولاد همیشه دارای جذابیت های فراوانی است. تلاش استقلال این است که بتوانیم سه امتیاز این بازی را از آن خود کنیم و همچنان مدعی صدرنشینی باشیم.

مهاجم تیم استقلال تهران رقیب اصلی این تیم را گرمای اهواز خواند و گفت: ما باید در دو جبهه بجنگیم هم با تیم فولاد خوزستان و هم با گرمای شدید اهواز. ما باید طوری قوای بدنی خود را تنظیم کنیم تا در طول 90 دقیقه افت پیدا نکرده و بتوانیم بازی قابل قبولی از خود ارائه دهیم.

میداودی در پایان از هواداران تیم فوتبال استقلال که در دیدار با فجرسپاسی وی را مورد تشویق خود قرار داده بودند تشکر کرد.

دیدار تیم های فوتبال فولاد خوزستان و استقلال تهران در هفته پنجم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 22:30 دقیقه روز پنجشنبه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار خواهد شد.