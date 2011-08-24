عملیات احداث کتابخانه مرکزی آباده آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده با اعلام این خبر گفت: باوجود فعالیتها و تلاشهای صورت گرفته یکی از مشکلاتی که در حال حاضر این شهر با آن مواجه است کمبود فضاهای مطالعه محسوب می شود به نحوی که امکانات موجود جوابگوی دوستداران کتاب و مطالعه نیست و امیدواریم با ساخت و افتتاح این کتابخانه فضایی مناسب و در خور شان مردم فرهنگی این شهر فراهم شود.

فرهاد یمین ضمن اشاره به تاریخچه کتابخانه و قرائت خانه در آباده گفت: مردم آباده از سالهای دور علاقه خود را به مطالعه نشان داده اند، در دوره قاجار در محل تیمچه صرافیان اتاقی ویژه جهت مطالعه روزنامه وجراید کشور فراهم شده بود که مردم ضمن مراجعه به این مکان به مطالعه روزنامه ها می پرداختند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده تاریخ بنای تاسیس اولین کتابخانه این شهر را سال 1316 اعلام کرد و ادامه داد: این کتابخانه در محل ایوان قدیم باغ ملی با عنوان کتابخانه ملی آباده واقع شده بود.

یمین ضمن تقدیر و تشکر از تمامی مسئولان و دست اندرکارانی که در مراحل تصویب و اجرای این طرح بزرگ مشارکت و همکاری داشته اند، افزود: این کتابخانه در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع و با زیر بنای دو هزار و 500 متر در سه طبقه با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال در محل پارک معلم واقع در حاشیه بلوار شهید چمران احداث خواهد شد.

یمین با اشاره به طرح های در دست اجرا در سطح شهرستان اظهار امیدواری کرد که با تامین اعتبار مورد نیاز از سوی استان شاهد پیشرفت هرچه سریعتر پروژه مجتمع فرهنگی هنری شهر ایزدخواست باشیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده در پایان از آغاز عملیات احداث نگارخانه و خانه فرهنگ اباده در آینده نزدیک خبر داد.