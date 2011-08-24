اشعار مختومقلی درباره حضرت علی (ع) ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابولفضل عامری عصر چهارشنبه در جمع روحانیان اهل سنت استان افزود: تمامی بحثها و کتب موجود میان شیعه و سنی، درخصوص شخصیت و کمالات انسانی آن حضرت، مبین اینست که فضایل اسلامی ایشان نمونه کاملی از تربیت پیامبر گرامی اسلام (ص) است.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استانهای گلستان و گیلان افزود: آن حضرت علاوه بر شجاعت و جنگاوری در راه اسلام در علم و دانش نیز از داناترین یاران پیامبر( ص) و سایرمسلمانان بود و نخستین کسی است که در اسلام برای بیانات علمی خود درهای استدلال و برهان را گشوده و در معارف الهیه بحث فلسفی کرده است.

حجت الاسلام عامری، ادامه داد: امام علی(ع) از باطن قرآن سخن گفت و برای نگهداری لفظ قرآن دستور زبان عربی را وضع نمود و در سخنرانی همواره از تواناترین ها بوده اند.



رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: دینداری، تواضع، شجاعت، بزرگی وعدالت علی (ع) باعث گردیده که آن حضرت نمونه بارزی از یک شخصیت برتر در طول تاریخ باشد.

وی اظهار داشت: فضایل گرانقدر آن حضرت همواره در طول تاریخ از نگاه هیچ انسان عالم و اندیشمندی پنهان نمانده و برابری و شیوه عادلانه امام علی(ع) در دوران حکومتش همواره مورد توجه متفکران، دینداران و حتی سیاستمداران بزرگ جهان بوده است.

