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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۵

عامری خبر داد:

اشعار مختومقلی درباره حضرت علی (ع) ترجمه شد

اشعار مختومقلی درباره حضرت علی (ع) ترجمه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال از ترجمه بخشی از اشعار مختومقلی فراغی در خصوص شخصیت حضرت علی (ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابولفضل عامری عصر چهارشنبه در جمع روحانیان اهل سنت استان افزود: تمامی بحثها و کتب موجود میان شیعه و سنی، درخصوص شخصیت و کمالات انسانی آن حضرت،  مبین اینست که فضایل اسلامی ایشان نمونه کاملی از تربیت پیامبر گرامی اسلام (ص) است.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استانهای گلستان و گیلان افزود: آن حضرت علاوه بر شجاعت و جنگاوری در راه اسلام در علم و دانش نیز از داناترین یاران پیامبر( ص) و سایرمسلمانان بود و نخستین کسی است که در اسلام برای بیانات علمی خود درهای استدلال و برهان را گشوده و در معارف الهیه بحث فلسفی کرده است.
 
حجت الاسلام عامری، ادامه داد: امام علی(ع) از باطن قرآن سخن گفت و برای نگهداری لفظ قرآن دستور زبان عربی را وضع نمود و در سخنرانی همواره از تواناترین ها بوده اند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: دینداری، تواضع، شجاعت، بزرگی وعدالت علی (ع) باعث گردیده که آن حضرت نمونه بارزی از یک شخصیت برتر در طول تاریخ باشد.
 
وی اظهار داشت: فضایل گرانقدر آن حضرت همواره در طول تاریخ از نگاه هیچ انسان عالم و اندیشمندی پنهان نمانده و برابری و شیوه عادلانه امام علی(ع) در دوران حکومتش همواره مورد توجه متفکران، دینداران و حتی سیاستمداران بزرگ جهان بوده است.
 
کد مطلب 1391330

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