حجاب تنظیم کننده بخش مهمی از مناسبات اجتماعی است

طیبه بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه حجاب و عفاف از ارکان نظام اسلامی است، افزود: متاسفانه از بین بردن رکن و اساس خانواده در بین جوامع مسلمان که همانا مسئله حجاب است، امروز یکی از مهمترین برنامه های دشمنان است.
وی همچنین برلزوم ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاکید کرد و اظهارداشت: مسئولان فرهنگی باید توجه بیشتری به این مسئله داشته و در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بکوشند و برنامه هایی را اجرایی کنند که مروج اسلام ناب محمدی (ص) باشد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان با اشاره به اینکه حجاب افسار گسیخته می تواند بنیان های اخلاقی جامعه را به شدت تهدید کند، گفت: اخلاق در جامعه اصلی ترین مسئله ای است که می توان بر آن تکیه و دراین باره برنامه ریزی کرد.
وی با تاکید بر اینکه حجاب می تواند حاشیه امنیتی برای خانواده از بزه کاری و مشکلات اخلاقی باشد، افزود: جامعه اسلامی برای دارشتن امنیت اجتماعی باید بر اجرای دستورات اسلام در راستای حجاب و عفاف تلاش کند.
بزرگی در ادامه با بیان اینکه حجاب یکی از ضروریات دین مبین اسلام است، یادآورشد: اصل حجاب و اهمیت آن باید در زندگی فردی و اجتماعی افراد هر چه بیشتر در جامعه تبیین شود.
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