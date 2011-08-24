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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

روز قدس روز نمایش اتحاد جهان اسلام است

روز قدس روز نمایش اتحاد جهان اسلام است

اراک - خبرگزاری مهر: سپاه روح الله استان مرکزی با صدور بیانه ای اعلام کرد: روز قدس روز نمایش اتحاد و همبستگی جهان اسلام در مقابل نمادهای کفر و استکبار دوران معاصر است.

به گزارش خبرنگار مهر در این بیانیه که نسخه ای از آن روز چهارشنبه در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفت آمده است: حماسه روز قدس یادآور فریاد رعدآسای امام راحل(ره) است که همچون صاعقه بر سر سفاکان صهیونیست فرود امده و پژواک آن در جهان به ویژه در کشورهای اسلامی طنین انداز شد و مسیر مبارزه بی امان مردم فلسطین را شتابنده و توفنده ساخت.

در ادامه این بیانیه روز قدس به عنوان روز برائت از استکبار معرفی شده و تاکید شده است: روز قدس روز اعلام نفرت عمومی ملل مسلمان و همه آزادگان جهان از رژیم تروریست و اشغالگر قدس و حامی آن شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار است که در توحش و درنده خویی روی هیتلر و چنگیزها را سفید کرده است.

سپاه روح الله استان مرکزی در بخش دیگر این بیانیه ضمن اعلام تجدید میثاق با آرمانهای بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و پیروی از فرامین فرمانده کل قوا خواستار حضور پروشور مردم استان مرکزی در مراسم راهپیمایی روز قدس شده است.

کد مطلب 1391335

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