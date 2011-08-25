"قدس" نماد مبارزه مستضعفین علیه مستکبرین است

حجت الاسلام احمد شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه به مناسبت روز قدس در مورد جایگاه مسجدالاقصی در طول تاریخ ادیان مختلف به خبرنگار مهر گفت: بیت المقدس در تمامی ادیان جایگاه ویژه‌ای دارد. باب داوود(ع)، باب سلیمان(ع) و باب پیامبر اکرم(ص) و باب توبه در این مکان مقدس قرار دارد. باب سکینه که معروف به محراب حضرت مریم(ع) است نیز در همین مکان قرار دارد.

وی افزود: مسجد و مقبره ابراهیم خلیل الله نیز در این مکان مقدس قرار دارد. در برخی منابع نیز نقل شده که حضرت عیسی(ع) در نزدیکی این مکان به دنیا آمده است. پیامبران بنی اسرائیل نیز وصیت کرده‌اند که در این مکان دفن شوند.

حجت الاسلام شرفخانی یادآور شد: در همین سرزمین مقدس پیامبران مختلفی حضور پیدا کرده‌اند. از جمله می‌توان به حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق و حضرت یعقوب اشاره کرد.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: از طرف دیگر این مکان اولین قبله مسلمانان بوده است و همچنین دومین مسجد مسلمانان نیز به شمار می‌رود.

وی گفت: پیامبران برای این مکان جایگاه والایی قائل بودند. پیامبر اکرم(ص) در این مکان نماز خوانده است. این مکان محل معراج پیامبر است.

وی افزود: بر این اساس برای ادیان مختلف این مکان مقدس است و پیروان ادیان به عنوان یک جایگاه ارزشمند به آن می‌نگرند. این سرزمین جزء سرزمینهای مقدس است و بر اساس روایتهای ما نیز جزو سرزمینهای مقدس به شمار می‌رود. نام این مکان در کتب ادیان مختلف به عناوین مختلف ذکر شده است.

حجت الاسلام شرفخانی در مورد اینکه این مسجد چگونه امروز به پایگاه همدلی مسلمانان تبدیل شده است نیز گفت: از دو بعد باید این موضوع را در نظر گرفت. اول اینکه تمامی مسلمانان اعم از شیعه و سنی این مکان را به عنوان قبله اول مسلمین می‌شناسند.

وی تصریح کرد: این مکان به عنوان یکی از مکانهایی که می‌تواند باعث وحدت مسلمانان باشد مطرح است. همچنین ادیان این مکان را می‌توانند محلی برای اشتراکات در نظر بگیرند. چرا که این مکان در میان ادیان دارای جایگاه ویژه‌ای است.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف تأکید کرد: اگر بخواهیم وحدت مسلمانان و همه ادیان را مورد توجه قرار دهیم این جایگاه به عنوان مکانی مقدس که مورد وفاق همه آنهاست می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. همه ادیان از جمله اسلام و در قرآن بر مقدس بودن این مکان تأکید ویژه‌ای شده اند.

وی افزود: برای مقابله با اشغال این مکان توسط رژیم غاصب صهیونیستی نیاز به این وحدت است. این مکان به عنوان یک نماد مطرح است و به عنوان نمادی از مقاومت مستضعفین در مقابل مستکبرین و ملتهایی که تحت ظلم و ستم ابرقدرتها قرار دارند در مقابل ابرقدرتها مطرح است. از اینرو این وحدت لازم و ضروری است.

وی تصریح کرد: تا به حال این وحدت در میان مسلمانان وجود داشته اما وحدت قابل وصفی نبوده است. چرا که اگر این وحدت قابل ملاحظه بود در بین تمام مسلمانان اتفاق می‌افتاد و همه حرکت خود را شروع می‌کردند و این ظلم و ستمی که بیش از شصت سال در آنجا حاکم شده اتفاق نمی‌افتاد.