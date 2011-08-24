" ورمحمدی"‌مدیر فرهنگی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی سید علی آقازاده شهردار کرج، بهروز ورمحمدی که پیش از این در سمت مدیر اداری مالی شورای اسلامی شهر کرج مشغول به فعالیت بود به عنوان مدیر فرهنگی و هنری معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج انتخاب شد.



پیش از این علی قاسم پور مدیر فرهنگی هنری شهرداری کرج بود که با تغییر سمت به عنوان معاون اداری مالی شهرداری منطقه 2 کرج انتخاب شد.



سید علی آقازاده ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه ورمحمدی با تاکید بر فراهم آوردن زمینه های مساعد جهت ارتقاء برنامه های فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر عنوان کرد: اشاعه فرهنگ در کلانشهر کرج به عنوان شهری مستعد در امور فرهنگی امری ضروری است.



وی نیروهای فرهنگی را از جمله سرمایه های مهم عرصه فرهنگ و هنر خواند و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع تربیت نیروهای فرهنگی باید بیش از پیش در دستور کار مجموعه فرهنگی شهر قرار گیرد که این مهم نیز تنها در سایه تعامل و آموزشهای بسترهای فرهنگی فراهم می شود.



این مسئول عرصه فرهنگ در کلانشهر کرج را مهم ارزیابی کرد و افزود: شهرداری به واسطه نزدیکی و تعامل بیشتر با شهروندان عهده ارائه بخشی از خدمات فرهنگی در شهر شده است که توسعه و گسترش آن نیاز به تعامل هر چه بیشتر دستگاه های متولی امور فرهنگی دارد.



آقازاده بر ضرورت به کار گیری افراد متخصص در حوزه فرهنگ تاکید کرد و گفت: این مهم از اولویتهای برجسته فعالیتهای فرهنگی است.

شهردار کرج برنامه های اجرا شده حوزه معاونت فرهنگی و هنری شهرداری کرج را مثبت ارزیابی کرد و افزود: فعالیت این حوزه که با هدف فرهنگ سازی انجام می گیرد نقش بسزایی در افزایش سرانه های فرهنگی کلانشهر کرج ایفا می کند.

