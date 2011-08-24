75 پروژه در اسلام آباد غرب به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالله بابلی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: امروز دولت جمهوری اسلامی ایران در همه حوزه ها با جهش در حال پیشرفت است و بصورت ریشه ای به همه عرصه ها نگاه می کند

وی افزود: خوشبختانه در این شهرستان مدیران مجرب، کاردان و متعهد و ولایتمدار عزم خودشان را برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بکار بسته اند که نشانگر این موضوع افتتاح، کلنگ زنی و بهره برداری از 75 پروژه در بخشهای صنعت خدمات و کشاورزی با اعتباری بالغ بر 630 میلیارد ریال است.

در ادامه حجه الاسلام ابطحی امام جمعه اسلام آبادغرب ضمن تبریک هفته دولت بیان داشت: الگوی دولت جمهوری اسلامی امام علی (ع) است و مرامش خدمت بی منت به اقشار مختلف مردم است.

امام جمعه اسلام آبادغرب افزود: فرق دولت جمهوری اسلامی با سایر دولتها صیانت از بیت المال است.

وی در پایان هوشیاری مدیران در خدمت رسانی مطلوب به مردم را خواستار و ساده زیستی و جلوگیری از اصراف و تبذیر را در دستگاههای دولتی مورد تاکید قرار داد.