میزان وقوع سرقت در بندرگز 46 درصد کاهش یافت

سرهنگ پاسدار محمد اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تلاش شبانه روزی کارکنان انتظامی این شهر و هوشیاری شهروندان در به کار بستن نکات ایمنی و حفاظتی وقوع سرقت ها و مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 46 درصد کاهش داشته است.

وی از افزایش 133 درصدی کشف سرقت منزل در این مدت خبر داد و افزود: طی یک ماه گذشته کشف سرقت از اماکن عمومی 100 درصد افزایش و وقوع آن نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد کاهش را نشان می دهد.

فرمانده انتظامی آزادشهر افزایش 192 درصدی کشفیات مواد مخدر را از دیگر موفقیت های مأموران انتظامی این شهر در مرداد ماه سال جاری دانست.

وی گفت: طی این مدت 57 دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره کشف و متهمان پس از دستگیری ضمن تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند.