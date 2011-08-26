۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

مراسم افتتاحیه "زندگی با چشمان بسته" برگزار می شود

مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی "زندگی با چشمان بسته" ساخته رسول صدرعاملی ششم شهریور ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه این فیلم با حضور عوامل فیلم، هنرمندان، اهالی رسانه و منتقدین روز ششم شهریور ماه ساعت 20 در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.

"زندگی با چشمان بسته" داستان خواهر و برادرى است که در یک محله قدیمى زندگی می‌کنند و با اتفاقات زیادی روبرو می‌شوند. ترانه علیدوستی، پولاد کیمیایی، حامد بهداد، فرهاد قائمیان، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام پاوه‌نژاد، اندیشه فولادوند، آناهیتا افشار، علی مردانی، گلاره شهبازیان، مهدی اسلامپور وعاطفه رضوی در این فیلم ایفای نقش کردند. 

عوامل تولید عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، صدابردار: محمد مختاری، طراح گریم: سعید ملکان، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، جلوه‌های ویژه: عباس شوقی، عکاس: مریم تختکشیان، روابط عمومی: افسانه فراهانی و تهیه‌کننده: محمدرضا تخت‌کشیان
  
