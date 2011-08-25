آغاز تبلیغات روی بدنه تاکسیها همزمان با روز قدس

فضل الله اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به این که تبلیغات بدنه و سقف تاکسی ها به دلیل ایام ارتحال و لیالی قدر با تاخیر رونمایی شد گفت: تبلیغات تاکسی ها همزمان با روز جهانی قدس و ایام عید فطر آغاز می شود.

وی با بیان این که بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، تهرانی ها تا هفته آینده شاهد انواع تبلیغات بازرگانی بر روی بدنه و سقف تاکسی ها هستند گفت:‌ با اجرای این طرح ، رانندگان تاکسی درآمد بیتشری کسب می کنند تا جبران افزایش هزینه ها در سایر بخش ها باشد.

اسلامی ادامه داد: این طرح به صورت آزمایشی در برخی خطوط منطقه 3،5 و 2 و تاکسیهای منتهی به میدان آزادی اجرایی می شود.