روز قدس تجلی آرمان خواهی ملت فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، میرزا مراد پیرو بعداز ظهر چهارشنبه در آستانه روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سرنوشت همه ملتهای مظلوم جهان برای ملت ایران اسلامی مهم است و مسئله فلسطین و آرمانهای آن برای مهم و ضروری است.

وی تصریح کرد: بینش امام راحل در نامگذاری روز قدس به عنوان یک روز جهانی یک مسئله و دغدغه مهم را برای استکبارگران قرار داد تا آنها هرساله با حساسیت خاصی این روز را رصد کنند.

فرماندار سرپل ذهاب اظهار داشت: گسترش صهیونیزم در جهان فقط نقشه راه نیل تا فرات نیست بلکه هدف آنها سیطره بر دنیا و فرمانروایی بر تمام ملل جهان است.

پیرو تصریح کرد: صهیونیزم جهانی با حمایتهای بی دریغ آمریکا در هدف بدست آوردن منابع حیاتی تمام ملل است.

وی افزود: با وجود چنین خطر بزرگی برای ملتها اتحاد جهان اسلام در این روز برای برهم زدن توطئه های این پدیده شوم بدیهی است.

فرماندار سرپل ذهاب تصریح کرد: ملت مسلمان ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این مهم را با حساسیت ویژه ای دنبال می کند و پیروزی ملت مسلمان فلسطین نیز جزء آرمانهای ایران اسلامی شده است.

پیرو ادامه داد: مسلمانان جهان با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر دارای پتانسیلها و ظرفیتهایی است که می تواند در صورت اتحاد به اهداف متعالی این دین آسمانی که یکی از برنامه های آن رهایی ملت مستضعف از چنگال استعمارگران است، تحقق بخشد.

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دولت اسراییل را به رسمیت نشناخته و برای گسترش ونفوذ فرماندار شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: مردم روزه دار و مومن سرپل ذهاب نیز امسال در راهپیمایی روز قدس به صورت همه جانبه شرکت می کنند و با آرمانهای ملت فلسطین تجدید بیعت کرده و انزجار خود را از کفار صهیونیست ابراز می دارند.