حسین امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت توسعه مقوله فرهنگ در کلانشهر کرج گفت: توسعه فرهنگی با توجه به وسعت معنایی و محتوایی در کنار رشد و توسعه دیگر مقوله ها از جمله مباحث اجتماعی، اقتصادی و علمی بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه کرج ظرفیت توسعه امور فرهنگی را دارد، اظهار داشت: تدوین برنامه های فرهنگی کارآمد و اجرای مطلوب آن مستلزم تعامل و وحدت رویه دستگاه های فرهنگی است.

امیدیان رویکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج در خصوص اجرای برنامه های فرهنگی را مثبت ارزیابی و عنوان کرد: این معاونت تا کنون برنامه‌های وسیع فرهنگی را در بخشهای مختلف اجرا کرده است این در حالیست که اجرای برنامه های فرهنگی از وظایف ذاتی سازمان شهرداری ها نیست.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج با اشاره به جمعیت این کلانشهر و حضور قومیت های مختلف، این کلانشهر را مستعد اجرای برنامه های متنوع فرهنگی دانست و افزود: با نگاه وسیع تر به این مقوله مهم می توان گام های موثری در اشاعه قرهنگ در کلانشهر کرج برداشت.

امیدیان به برگزاری همایش‌های مختلف، برپایی نمایشگاه‌ها و همچنین در اختیار گذاشتن مکان‌هایی برای برپایی آثار هنرمندان اشاره کرد و گفت: این برنامه های فرهنگی از جمله اقدامات معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج به منظور بسط و گسترش فرهنگ در سطح کلانشهر کرج است.

وی همچنین به اجرای برنامه های مناسبتی از سوی این معاونت خبرداد و افزود: توزیع بسته های فرهنگی بین شهروندان از دیگر اقدامات این معاونت در عرصه فرهنگ است.

امیدیان توسعه برنامه های فرهنگی را ضروری دانست و بیان کرد: این مهم در راس برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج قرار دارد.



وی استقبال شهروندان از برنامه های آموزشی برگزار شده از سوی این معاونت را یادآور شد و گفت: این مرکز تاکنون کلاسهای آموزشی متعددی در زمینه های مختلف مانند سنت ازدواج، تعبیر خواب و آشنایی با ادیان خرافی را برگزار کرده است.



امیدیان با بیان اینکه فرد در جامعه، به فراخور موقعیت اجتماعی نیازمند تغذیه فرهنگی است، عنوان کرد: این معاونت برای تحقق این مهم با تکیه بر معیارهای خاص فرهنگی و شرایط اجتماعی عمل می کند.









