دستاوردهای ایران در حوزه جمعیت می تواند الگو کشورهای منطقه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوبوکو هوریبه مدیر منطقه‌ای صندوق جمعیت ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه پیش از ظهر امروز با محسن کوهکن دیدار و گفتگو کرد.

ابتدا در این دیدار، کوهکن با اشاره به دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران در حوزه جمعیت و توسعه که به خوبی مورد اذعان جامعه بین‌المللی قرار دارد، گفت: اعطای جایزه جمعیت ملل به جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های ۱۹۹۹، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ نشاندهنده موفقیت برنامه‌های ایران در این حوزه است.

رئیس کمیته جمعیت و توسعه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ایران می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی باشد، گفت: تجربیات مهم جمهوری اسلامی ایران در این زمینه از طریق همکاری‌های جنوب – جنوب به این کشورها قابل ارائه است.

وی همچنین افزود: مناسب است با همکاری‌ صندوق جمعیت ملل متحد، سازوکارهای لازم جهت همکاری موثر منطقه‌ای در این حوزه اندیشیده شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با ابراز خرسندی از نهایی شدن پیش نویس سند برنامه همکاری‌های کشوری بین جمهوری اسلامی ایران و صندوق جمعیت ملل متحد ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی هیات اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد به تصویب برسد.

در ادامه این دیدار نوبوکو هوریبه مدیر منطقه‌ای صندوق جمعیت ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه با ابراز علاقه بر تداوم ارتباطات و تعاملات این صندوق با جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدوارم روند همکاری‌ها در چارچوب منافع مشترک همچنان ادامه یابد.

