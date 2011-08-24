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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

امام جمعه روانسر:

هفته دولت فرصت مناسبی برای بیان خدمات دولت به مردم است

هفته دولت فرصت مناسبی برای بیان خدمات دولت به مردم است

روانسر - خبرگزاری مهر: امام جمعه روانسر هفته دولت را فرصت مناسبی دانست تا خدمات دولت به مردم بیان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ملاعبدالله غفوری بعداز ظهر چهارشنبه به مناسبت اولین روز از هفته دولت در دیدار با مسئولین ادارات و ارگانهای شهرستان روانسر اظهار داشت: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در همان اوایل انقلاب به مذاق دشمنان خوش نیامد و دشمنان از ابتدای انقلاب اقدام به ترور شخصیتهای بزرگی همچون شهیدان رجایی و باهنر کردند و سعی داشتند با این کار به انقلاب صدمه وارد کنند.

وی شهدای هفته دولت را نماد تلاش و ولایت مداری توصیف و تصریح کرد: احیای دین، گسترش عدالت و حل مشکلات مردم باید به صورت عملی مد نظر قرار گیرد.

غفوری تصریح کرد: صیانت از امنیت، حفظ وحدت و همدلی در سایه برافراشته بودن پرچم نظام جمهوری اسلامی تکلیف همه مسئولان و مردم است.

کد مطلب 1391378

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