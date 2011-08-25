به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران در این هفته با اخباری چون معرفی نشدن اعضای هیئت انتخاب نماینده اسکار، بازی فرخ نژاد در فیلم مجیدی، قهر مجیدی از نمایشگاه قرآن، رفتن سینماگران به مشهد، اکران دو فیلم سینمایی و ابلاغ آیین نامه شورای عالی سینما از جمله اخبار مهم این هفته بود.
- شب اول شهریور ماه در نمایشگاه قرآن و در بخش حوزوی این نمایشگاه، نشست هنر از دیدگاه معرفتی آیتالله جوادی آملی در حالی با 80 دقیقه تأخیر برگزار شد که با وجود اعلام قبلی و حضور مجید مجیدی، سیدرضا میرکریمی و هادی نائیجی در نمایشگاه، این سه نفر از حضور در نشست سر باز زدند و تنها حجتالاسلام حمید پارسانیا به ایراد سخنرانی پرداخت.
طی هفتههای گذشته سرپرستهای گروههای مختلف فنی و هنری به همراه مجید مجیدی کارگردان فیلم، در آخرین سفر مرحله پیشتولید از لوکیشنهای درنظرگرفتهشده در حوالی بندرلنگه، عسلویه و کرمان بازدید کردند و در هر لوکیشن به ارزیابی نهایی محل و ثبت تصویری موقعیت پرداختند.
قرار است "محمد (ص)" به صورت سهگانهای سینمایی و مستقل از هم تولید شود که به مقاطع مختلف حیات پیامبر اسلام (ص) بپردازد. در اولین فیلم، قصه از دوران جاهلیت و شرایط اجتماعی زمان تولد حضرت آغاز میشود و در 12 سالگی ایشان بهپایان میرسد. تا کنون حضور مهدی پاکدل، رعنا آزادی ور، ساره بیات، حسین پاکدل و...در این فیلم قطعی شده است.
شورای عالی سینما وظایفی از جمله تصویب سیاستهای کلان سینمای ایران، تعیین ساز و کارهای لازم برای اعمال مدیریت هماهنگ منابع و امکانات ملی در عرصه سینما، تصویب برنامههای حمایت از تولید آثار فاخر سینمایی، تصویب شیوههای حمایت از توسعه شهرکها، پردیسها و فضاهای سینمایی، ارائه تسهیلات و پشتیبانی مالی و اعتباری و حمایت از تأمین کالاها، خدمات و فعالیتهای سینمایی، تصویب طرحهای کلان و راهبردی سینمای ایران و اختصاص منابع لازم، پیشنهاد مقررات و لوایح موردنیاز در حوزه سینما به مراجع ذیربط، اتخاذ راهکارهای مناسب و اصلاح زیرساختها به منظور بهبود شیوههای آموزش و تربیت سینماگران متعهد و تصویب برنامههای حمایت از فعالیتهای پژوهشی و دستیابی به فناوریهای روز در حوزه صنعت سینمارا بر عهده دارد.
همچنین جلسات شورای عالی سینما با حضور رئیس یا نایب رئیس و حداقل دوسوم اعضا رسمیـتیافته و تصمیمات آن با موافقت اکثریت حاضـرین و تأیید رئیسجمهور اتخاذ میشود. تصمیمات شورای عالی سینما، پس از تأیید رئیسجمهور، توسط رئیس جلسه شورای عالی ابلاغ شده و حسب مورد در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیئت وزیران و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط لازمالاجرا است.
جلسات شورای عالی سینما حداقل هر سه ماه یکبار به دعوت دبیر شورای عالی تشکیل میشود. دستور جلسات با هماهنگی رئیس شورای عالی توسط دبیر آن تعیین و به همراه مستندات مربوط حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال می شود.
به منظور بررسی و اظهارنظر تخصصی در خصوص دستور جلسات شورای عالی، کمیسیون تخصصی شورای عالی سینما با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی)،معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی)، هفت (7) نفر کارشناسان سینمایی و سینماگران عضو شورای عالی سینما و سه (3) نفر صاحب نظر از سینماگران معتبر و شناختهشده و کارشناسان سینما به انتخاب شورای عالی سینما تشکیل میشود.
بر این اساس، کمیسیون تخصصی شورای عالی سینما میتواند کارگروههای تخصصی تشکیل دهد. ترکیب اعضاء وظایف و اختیارات این کارگروهها با پیشنهاد رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی به تصویب کمیسیون تخصصی خواهد رسید.
همچنین به منظور هماهنگی، برنامهریزی و تدارک برگزاری جلسات شورای عالی، کمیسیون و کمیتههای تخصصی آن، ارجاع امور به کمیسیون و کارگروههای تخصصی حسبنظر دبیر شورای عالی و تهیه پیشنویس دستور و صورت جلسات و مصوبات شورای عالی، کمیسیون و کمیتههای تخصصی، بایگانی و ارسال و دریافت مکاتبات و مستندات مربوط و سایر امور اجرایی شورای عالی و کمیسیون و کارگروههای تخصصی، دبیرخانه شورای عالی در معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میشود.
رئیس دبیرخانه شورای عالی به پیشنهاد دبیر شورای عالی و حکم نایب رئیس شورای عالی برای مدت دو سال منصوب میشود. پس از تشکیل سازمان سینمایی کشور، عبارات رئیس سازمان سینمایی کشور و سازمان سینمایی کشور در این آییننامه به ترتیب جایگزین عبارات معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد شد. این آییننامه از سوی محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهور و رئیس شورای عالی سینما برای اجرا ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون یک گروه 20 نفره از میان اهالی سینما انتخاب شدهاند که از میان آنها یک گروه 9 نفره انتخاب میشود. این گروه پس از بررسی فیلمهای سینمایی؛ نظر خود را درباره نماینده ایران برای حضور در اسکار سال 2011 اعلام میکند.
میرعلایی با اشاره به زمان معرفی نماینده ایران برای اسکار گفت: باید تا 20 شهریور ماه فیلم موردنظر خود را به آکادمی اسکار معرفی کنیم.
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