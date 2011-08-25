به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران در این هفته با اخباری چون معرفی نشدن اعضای هیئت انتخاب نماینده اسکار، بازی فرخ نژاد در فیلم مجیدی، قهر مجیدی از نمایشگاه قرآن، رفتن سینماگران به مشهد، اکران دو فیلم سینمایی و ابلاغ آیین نامه شورای عالی سینما از جمله اخبار مهم این هفته بود.

- شب اول شهریور ماه در نمایشگاه قرآن و در بخش حوزوی این نمایشگاه، نشست هنر از دیدگاه معرفتی آیت‌الله جوادی آملی در حالی با 80 دقیقه تأخیر برگزار شد که با وجود اعلام قبلی و حضور مجید مجیدی، سیدرضا میرکریمی و هادی نائیجی در نمایشگاه، این سه نفر از حضور در نشست سر باز زدند و تنها حجت‌الاسلام حمید پارسانیا به ایراد سخنرانی پرداخت.

ظاهراً یکی از اعضای کمیته تشریفات نمایشگاه از ساخت فیلم تبلیغاتی برای یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دهم توسط مجیدی مجیدی انتقاد کرده بود و وی نیز در واکنش به این انتقاد از شرکت در نشست خودداری کرد و به نشستن در غرفه مؤسسه اسراء بسنده کرد.

حمید فرخ نژاد در گفتگویی اعلام کرده در فیلم "محمد(ص)" مجید مجیدی نقش ابوسفیان - که یکی از نقش‌های اصلی فیلم است - را بازی می‌کند. شروع بازی من در این فیلم پس از گذشت حدود دو، سه ماه از شروع فیلمبرداری است. تمام بازی‌های من در لوکیشن‌های مکه جدید خواهد بود.



طی هفته‌‌های گذشته سرپرست‌های گروه‌های مختلف فنی و هنری به ‌همراه مجید مجیدی کارگردان فیلم، در آخرین سفر مرحله‌ پیش‌تولید از لوکیشن‌های درنظرگرفته‌شده در حوالی بندرلنگه، عسلویه و کرمان بازدید کردند و در هر لوکیشن به ارزیابی نهایی محل و ثبت تصویری موقعیت پرداختند.



قرار است "محمد (ص)" به صورت سه‌گانه‌ای سینمایی و مستقل از هم تولید شود که به مقاطع مختلف حیات پیامبر اسلام (ص) بپردازد. در اولین فیلم، قصه از دوران جاهلیت و شرایط اجتماعی زمان تولد حضرت آغاز می‌شود و در 12 سالگی ایشان به‌پایان می‌رسد. تا کنون حضور مهدی پاکدل، رعنا آزادی ور، ساره بیات، حسین پاکدل و...در این فیلم قطعی شده است.

- اکران دو فیلم "آلزایمر" احمد رضا معتمدی" و زنان ونوسی و مردان مریخی" کاظم راست گفتار از دوم شهریور ماه یک هفته زودر از عید فطر آغاز شد. طبق صحبتهای سخنگوی شورای صنفی نمایش این یک هفته در کف فروش این فیلم ها محاسبه نمی شود. همچنین از هفته آینده فیلم های "زندگی با چشمان بسته" رسول صدر عاملی، "شش و بش" بهمن گودرزی و "ندارها" ممدرضا عرب به روی پرده می روند.

- شورای عالی سینما به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متشکل از نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مرجع سینمای کشور تشکیل می‌شود. بر اساس این آیین‌نامه، اعمال سیاست‌های واحد و متمرکز در حوزه سینمای ایران، مدیریت واحد و متمرکز تمامی منابع و امکانات ملی در عرصه سینما، پیشرفت همه‌جانبه کمی و کیفی توانمندی‌های ملی در عرصه سینما، پیشرفت متوازن زیرساخت‌های سینمای ایران، تقویت مؤلفه‌های سینمای ملی به عنوان یکی از عناصر هویت اسلامی ـ ایرانی، رونق اقتصاد سینما و توانمندسازی بخش غیردولتی فعال در حوزه سینما و... از اهداف مورد انتظار از تشکیل شورای عالی سینما» عنوان شده است.



شورای عالی سینما وظایفی از جمله تصویب سیاست‌های کلان سینمای ایران، تعیین ساز و کارهای لازم برای اعمال مدیریت هماهنگ منابع و امکانات ملی در عرصه سینما، تصویب برنامه‌های حمایت از تولید آثار فاخر سینمایی، تصویب شیوه‌های حمایت از توسعه شهرک‌ها، پردیس‌ها و فضاهای سینمایی، ارائه تسهیلات و پشتیبانی مالی و اعتباری و حمایت از تأمین کالاها، خدمات و فعالیت‌های سینمایی، تصویب طرح‌های کلان و راهبردی سینمای ایران و اختصاص منابع لازم، پیشنهاد مقررات و لوایح موردنیاز در حوزه سینما به مراجع ذی‌ربط، اتخاذ راه‌کارهای مناسب و اصلاح زیرساخت‌ها به منظور بهبود شیوه‌های آموزش و تربیت سینماگران متعهد و تصویب برنامه‌های حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و دستیابی به فناوری‌های روز در حوزه صنعت سینمارا بر عهده دارد.



همچنین جلسات شورای عالی سینما با حضور رئیس یا نایب رئیس و حداقل دوسوم اعضا رسمیـت‌یافته و تصمیمات آن با موافقت اکثریت حاضـرین و تأیید رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود. تصمیمات شورای عالی سینما، پس از تأیید رئیس‌جمهور، توسط رئیس جلسه شورای عالی ابلاغ شده و حسب مورد در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاجرا است.



جلسات شورای عالی سینما حداقل هر سه ماه یک‌بار به دعوت دبیر شورای عالی تشکیل می‌شود. دستور جلسات با هماهنگی رئیس شورای عالی توسط دبیر آن تعیین و به همراه مستندات مربوط حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال می شود.



به منظور بررسی و اظهارنظر تخصصی در خصوص دستور جلسات شورای عالی، کمیسیون تخصصی شورای عالی سینما با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی)،معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی)، هفت (7) نفر کارشناسان سینمایی و سینماگران عضو شورای عالی سینما و سه (3) نفر صاحب نظر از سینماگران معتبر و شناخته‌شده و کارشناسان سینما به انتخاب شورای عالی سینما تشکیل می‌شود.



بر این اساس، کمیسیون تخصصی شورای عالی سینما می‌تواند کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد. ترکیب اعضاء وظایف و اختیارات این کارگروه‌ها با پیشنهاد رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی به تصویب کمیسیون تخصصی خواهد رسید.

همچنین به منظور هماهنگی، برنامه‌ریزی و تدارک برگزاری جلسات شورای عالی، کمیسیون و کمیته‌های تخصصی آن، ارجاع امور به کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی حسب‌نظر دبیر شورای عالی و تهیه پیش‌نویس دستور و صورت جلسات و مصوبات شورای عالی، کمیسیون و کمیته‌های تخصصی، بایگانی و ارسال و دریافت مکاتبات و مستندات مربوط و سایر امور اجرایی شورای عالی و کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی، دبیرخانه شورای عالی در معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.



رئیس دبیرخانه شورای عالی به پیشنهاد دبیر شورای عالی و حکم نایب رئیس شورای عالی برای مدت دو سال منصوب می‌شود. پس از تشکیل سازمان سینمایی کشور، عبارات رئیس سازمان سینمایی کشور و سازمان سینمایی کشور در این آیین‌نامه به ترتیب جایگزین عبارات معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد شد. این آیین‌نامه از سوی محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهور و رئیس شورای عالی سینما برای اجرا ابلاغ شده است.

- کاروان اعزامی هنرمندان سینما به مشهد مقدس صبح دوم شهریور ماه پس از انجام مراسم احیاء شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان به تهران بازگشت. کاروان 140 نفره سینماگران که روز گذشته عازم مشهد شدند، ضیافت افطار را مهمان حرم امام رضا (ع) بودند و شب قدر را نیز در حرم آن حضرت سپری کردند و پس از صرف سحر در هتل محل اقامت در قالب دو گروه به تهران بازگشتند.

سیدرضا میرکریمی،محمدمهدی عسگرپور ،‌ اکبر نبوی ‌، حسن برزیده ‌، همایون اسعدیان‌، محمد صادق آذین،‌ جواد نوروز بیگی،‌ سهیل جهان‌بیگلری ‌، امیر حسین علم الهدی‌، غلام رضا فرجی،‌ محمدرضا چینی فروشان‌، عزیز الله حمیدنژاد‌، مجتبی فراورده، مجتبی راعی ، محمدپیرهادی، محمدرضا صابری، امیر اسفندیاری، بیژن محتشم‌، حمید دهقان پور‌، کامران ملکی‌، منوچهر محمدی، محسن شاه ابراهیمی ‌، جعفر صانعی مقدم‌ و محمدرضا شرف الدین‌ از اعاض این کاروان بودند.

همچنین حبیب احمدزاده‌، سیدغلام رضا موسوی،‌ بیژن میرباقری‌، عبدالحمید قدیریان‌، مجید مجیدی‌، پیمان جعفری‌، حسن مومنی‌، شهریار بحرانی‌، ابراهیم داروغه زاده‌، امیر خوراکیان‌، اصغر پورهاجریان‌، مرتضی سرهنگی‌، ناصر ممدو‌ح‌، پرویز کرمی‌، محمدرضا سکوت‌، پرویز شیخ طادی‌، مریلا زارعی‌، غزل شاکری‌، روانبخش صادقی،‌ مرتضی رزاق کریمی‌، افسانه ماهیان‌، ابراهیم فیاض ‌، محسن خان جهانی‌، نادر طریقت، حسن زاهدی و.... از حاضران در این سفر زیارتی بودند. خانواده مرحوم سیف‌الله داد ،‌ رسول احدی و رسول ملاقلی‌پور نیز در کنار هنرمندان حضور داشتند.

-نماینده ایران برای مراسم اسکار2011 باید تا 20 شهریور ماه معرفی شود. سید احمد میر علایی(مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و مسئول معرفی نماینده ایران به مراسم اسکار سال 2011) در گفتگویی با اشاره به روند انتخاب فیلم نماینده سینمای ایران برای اسکار گفت: قراراست این فیلم در یک کار گروه 9 نفر و از میان تمامی فیلم‌هایی که سال قبل به نمایش درآمده‌اند، انتخاب شود.



وی ادامه داد: هم اکنون یک گروه 20 نفره از میان اهالی سینما انتخاب شده‌اند که از میان آنها یک گروه 9 نفره انتخاب می‌شود. این گروه پس از بررسی فیلم‌های سینمایی؛ نظر خود را درباره نماینده ایران برای حضور در اسکار سال 2011 اعلام می‌کند.

میرعلایی با اشاره به زمان معرفی نماینده ایران برای اسکار گفت: باید تا 20 شهریور ماه فیلم موردنظر خود را به آکادمی اسکار معرفی کنیم.

