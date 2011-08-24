آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال قبل از ترک تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تمرین در شرایطی برگزار شد که مطلومی با لباس شخصی حضور داشت و میشائیل هنکه و بهتاش فریبا انجام تمرینات را برعهده داشتند. این دو ابتدا دقایقی برای بازیکنان صحبت کردند و سپس برنامه های مورد نظرشان را به اجرا درآوردند.

پس از صحبت های مربی استقلال، بازیکنان ابتدا 5 دقیقه بدنهای خود را گرم کردند و سپس به بازی آقا وسط پرداختند و در بخش پایانی تمرین یک فوتبال تاکتیکی را در قالب دو تیم سبز و آبی برگزار کردند که در مواقع لزوم بهتاش فریبا و آتیلا حجازی همراه با هنکه نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کردند. خسرو حیدری و مجتبی جباری با 5 دقیقه تاخیر در تمرین حاضر شدند که جباری زیر نظر مولایی مربی بدنساز تیم به تمرینات انفرادی پرداخت.

تیم فوتبال استقلال برای برگزاری دیدار روز پنجشنبه برابر فولاد خوزستان ساعت 18:30 دقیقه امروز چهارشنبه تهران را ترک می کنند و صبح روز جمعه به این شهر بازخواهند گشت. این تیم دو روز استراحت خواهد داشت و از روز یکشنبه دور جدید تمریناتش را آغاز می کند.