به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، منابع خبری اعلام کردند رژیم آل خلیفه پس از فشارهای فراوان، اجازه انتقال دکتر "سعید المساهیجی" به اردن را صادر کرده است.

این منابع افزودند: المساهیجی که پس از یورش وحشیانه نیروهای امنیتی رژیم بحرین به بیمارستان السلمانیه بازداشت شده بود به علت شرایط سخت و شکنجه، وضع وخیمی پیدا کرده است.

شایان ذکر است که رژیم آل خلیفه در مارس گذشته در یورشی وحشیانه بسیاری از کادر درمانی بیمارستان سلمانیه را به اتهام همدستی با مخالفان دستگیر و به زندان فرستاده است آنها در معرض شکنجه های وحشتناک قرار دارند.