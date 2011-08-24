بارش برف در ارتفاعات البرز از شنبه/ کاهش دمای تهران به27 درجه

عبدالرضا امیدوار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در روزهای چهارشنبه تا جمعه در اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان آبگرفتگی و سیلابی شدن رودخانه‌ها رخ می دهد.

به گفته وی، از امروز تا یکشنبه هفته آینده در شرق فارس، هرمزگان و غرب کرمان بارشهای رگباری منجر به سیلابی شدن رودخانه‌ها می شود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از کاهش دمای هوا در کل کشور در روزهای پایانی هفته خبر داد و گفت: این کاهش دما در تهران نیز محسوس است به طوری‌که حداکثر دمای هوا در تهران به 27 درجه می‌رسد.

به گفته امیدوار، بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، سواحل شمالی در روزهای آینده شاهد بارش قابل توجهی است. این بارش در تهران نیز به صورت پراکنده رخ است.

وی افزود: دراین مدت دریای خزر مواج است و طی دو روز آینده در برخی مناطق جنوب غرب بروز گرد و خاک دور از انتظار نیست.

