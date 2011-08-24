  1. استانها
  2. البرز
۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۱

وحیدی:

پیشبرد مقوله فرهنگ نیازمند مدیر فرهنگی است

پیشبرد مقوله فرهنگ نیازمند مدیر فرهنگی است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج گفت: مقوله مهم فرهنگ مدیر فرهنگی می خواهد و اجرای امور فرهنگی باید با تدبیر و سیاستهای مدیر فرهنگی پیش رود.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ داود وحیدی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع علی قاسم پور مدیر فرهنگی هنری شهرداری کرج و معارفه بهروز ورمحمدی در این سمت با بیان این مطلب گفت: فرهنگسراها باید نمادی از فرهنگ و مذهب اصیل و ریشه دار دینی و  اسلامی باشند.

وی با تاکید بر تدوین برنامه های مرتبط با امور مذهبی و فرهنگی و اجرای آن در فرهنگسراهای تحت پوشش شهرداری کرج افزود: انجام امورات مذهبی مانند پخش اذان و اقامه نماز جماعت در فرهنگسرا ها ایده و انتخاب مناسبی برای اجرای امورات مذهبی در این فرهنگسراهاست که با هزینه پایین انجام می گیرد.

وحیدی با اشاره به وسعت امور مذهبی و فرهنگی در کلانشهر کرج اظهار داشت: اشاعه فرهگ نیاز به امکانات و پتانسیلهای خاصی دارد که در سایه تعامل و وحدت رویه بین مسئولان محقق می شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ گستره تعریفی وسیعی دارد، عنوان کرد: برای ارائه خدمات مناسب و مطلوب  فرهنگی به شهروندان باید سیستم فرهنگ همراه با مدیر فرهنگی تعریف شود.

وحیدی با تاکید بر اینکه مقوله مهم فرهنگ مدیر فرهنگی می خواهد، خاطرنشان کرد: اجرای امور فرهنگی باید با تدبیر و سیاستهای مدیر فرهنگی پیش رود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج از فرهنگسرا ها به عنوان پایگاه های اجتماعی شهرداری یاد و عنوان کرد: به حکم این موضوع فرهنگسراها باید ارتباط و تعامل خوبی با شهروندان داشتنه باشند.

وحیدی قابلیت فرهنگسراهای کرج را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: فرهنگسرا ها قابلیت اجرای بسیاری از امور شهرداری را در قالب اجرای برنامه های فرهنگی دارند.

وی ادامه داد: امورات جاری شهرداری از جمله شهرسازی و خدمات شهری امکان مطرح شدن در چارچوب فرهنگی را دارند و فرهنگسرا ها می توانند در این زمینه با ارائه الگو های فرهنگی به آموزش شهروندان در زمینه های مختلف بپردازند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد: رویکرد مثبت مدیر فرهنگی به مقوله هنر و فرهنگ می تواند این عرصه مهم را بیش از پیش در کلانشهر کرج تقویت کند.

وحیدی ارتباط گیری معاونت فرهنگی هنری با NGO ها و معتمدین محلی را ضروری بیان کرد و افزود: تحقق این مهم نقش بسزایی در پویایی حوزه فرهنگی هنری شهرداری کرج دارد.

وی با تقدیر از اقدامات و تلاشهای علی قاسم پور به عنوان معون فرهنگی هنری شهرداری کرج اظهار داشت: معیار انتخاب بهروز ورمحمدی تلاش، صداقت در  کار و پرکاری و سابقه فعالیت وی در سمتهای قبلی به ویژه در سالهای فعالیتش به عنوان مدیر اداری مالی شورای اسلامی شهر کرج بوده است.
 
 
 

کد مطلب 1391390

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه