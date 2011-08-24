پیشبرد مقوله فرهنگ نیازمند مدیر فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ داود وحیدی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع علی قاسم پور مدیر فرهنگی هنری شهرداری کرج و معارفه بهروز ورمحمدی در این سمت با بیان این مطلب گفت: فرهنگسراها باید نمادی از فرهنگ و مذهب اصیل و ریشه دار دینی و اسلامی باشند.

وی با تاکید بر تدوین برنامه های مرتبط با امور مذهبی و فرهنگی و اجرای آن در فرهنگسراهای تحت پوشش شهرداری کرج افزود: انجام امورات مذهبی مانند پخش اذان و اقامه نماز جماعت در فرهنگسرا ها ایده و انتخاب مناسبی برای اجرای امورات مذهبی در این فرهنگسراهاست که با هزینه پایین انجام می گیرد.

وحیدی با اشاره به وسعت امور مذهبی و فرهنگی در کلانشهر کرج اظهار داشت: اشاعه فرهگ نیاز به امکانات و پتانسیلهای خاصی دارد که در سایه تعامل و وحدت رویه بین مسئولان محقق می شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ گستره تعریفی وسیعی دارد، عنوان کرد: برای ارائه خدمات مناسب و مطلوب فرهنگی به شهروندان باید سیستم فرهنگ همراه با مدیر فرهنگی تعریف شود.

وحیدی با تاکید بر اینکه مقوله مهم فرهنگ مدیر فرهنگی می خواهد، خاطرنشان کرد: اجرای امور فرهنگی باید با تدبیر و سیاستهای مدیر فرهنگی پیش رود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج از فرهنگسرا ها به عنوان پایگاه های اجتماعی شهرداری یاد و عنوان کرد: به حکم این موضوع فرهنگسراها باید ارتباط و تعامل خوبی با شهروندان داشتنه باشند.

وحیدی قابلیت فرهنگسراهای کرج را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: فرهنگسرا ها قابلیت اجرای بسیاری از امور شهرداری را در قالب اجرای برنامه های فرهنگی دارند.

وی ادامه داد: امورات جاری شهرداری از جمله شهرسازی و خدمات شهری امکان مطرح شدن در چارچوب فرهنگی را دارند و فرهنگسرا ها می توانند در این زمینه با ارائه الگو های فرهنگی به آموزش شهروندان در زمینه های مختلف بپردازند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد: رویکرد مثبت مدیر فرهنگی به مقوله هنر و فرهنگ می تواند این عرصه مهم را بیش از پیش در کلانشهر کرج تقویت کند.

وحیدی ارتباط گیری معاونت فرهنگی هنری با NGO ها و معتمدین محلی را ضروری بیان کرد و افزود: تحقق این مهم نقش بسزایی در پویایی حوزه فرهنگی هنری شهرداری کرج دارد.

وی با تقدیر از اقدامات و تلاشهای علی قاسم پور به عنوان معون فرهنگی هنری شهرداری کرج اظهار داشت: معیار انتخاب بهروز ورمحمدی تلاش، صداقت در کار و پرکاری و سابقه فعالیت وی در سمتهای قبلی به ویژه در سالهای فعالیتش به عنوان مدیر اداری مالی شورای اسلامی شهر کرج بوده است.





