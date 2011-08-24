موفقیتهای سپاه و بسیج مدیون آموزه های دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد نظرعظیمی در گردهمایی بسیجیان در سنقرو کلیایی، استفاده از گنجینه دین اسلام و مصداق آن امام راحل عظیم الشان را وظیفه تمامی خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت:

موفقیتهای دفاع مقدس از سلاح ، تجهیزات و قدرت مالی و ثروت ملی نبود بلکه عامل تعیین کننده، تمرکز و توجه به دستورات دین مبین اسلام ،رهبری امام راحل و ارزشهای الهی و انسانی بود.

امام جمعه سنقرو کلیایی سپاه را ازمعجزات انقلاب اسلامی ذکر کرد و بسیجیان را انسانهای مومن،فرهیخته ،دلسوز و تربیت شده در مکتب امامت و ولایت دانست و گفت:سپاه امروز خار چشم دشمن و امید مومنان و دلباختگان نظام اسلامی است.

حجت الاسلام شمس الله برقراری سرمایه گذاری و توسعه طرح صالحین را مورد تاکید قرار داد.

فرماندار سنقرو کلیایی با قدر دانی ازتعامل و تلاشهای شبانه روزی سپاه سنقردر ساعات مختلف شبانه روز و همکاری مستمر با شورای تامین شهرستان گفت:تمامی دستگاههای اجرایی برای همکاری با سپاه جهت ماموریتهای محوله از آمادگی لازم برخوردارند.

غلامرضا حیدری از اختصاص 400 متر مربع زمین برای احداث ساختمان بسیج متخصصین شهرستان با اعتبار یک میلیارد و 760 میلیون ریال خبر داد.

وی افزود: در طرح جهادی هجرت توسط 658 نفر از جوانان بیش از 6 هزار و 500 ساعت کار و فعالیت انجام شده است.

در پایان مراسم از زحمات سرهنگ کریمی فرمانده سابق سپاه ناحیه مقاومت بسیج سنقرو کلیایی تقدیر و سرهنگ بابانژاد به عنوان فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان معرفی شد.