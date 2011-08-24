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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

حجت الاسلام خادمی:

روز قدس روز نمایش وحدت امت اسلامی است

روز قدس روز نمایش وحدت امت اسلامی است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان روز قدس را روز نمایش وحدت امت اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خادمی در این رابطه اظهار داشت: روز قدس همایش بزرگی است که به ملت مظلوم فلسطین امید می دهد تا مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی را ادامه دهند.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) با تدابیر الهی و هوشمندانه خود آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس نامگذاری کرده و مبارزه با رژیم غاصب اسرائیل و دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین را تکلیف شرعی دانسته و بر حضور همه مسلمانان در راهپیمایی روز قدس تأکید داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان راهپیمایی روز قدس را حرکتی مؤثر در اثبات حقانیت فلسطینیان دانست و اظهار داشت: شعار دفاع از مظلومان در روز قدس باید به یک باور جهانی در میان مسلمانان و ملت‌های سایر ادیان تبدیل شود.

وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: شرکت در راهپیمایی روز قدس، تکلیف شرعی مسلمانان و وظیفه ملی و انسانی همه مردم آزاده جهان است تا با لبیک گفتن به ندای امام خمینی (ره) سیاست‌های غیرانسانی صهیونیست‌ها را محکوم و جنایات آنان را افشا کنند.

کد مطلب 1391395

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