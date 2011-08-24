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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

ریاست جمهوری قزاقستان/

تیم "ب" والیبال ایران متحمل سومین شکست شد

تیم "ب" والیبال ایران متحمل سومین شکست شد

تیم "ب" والیبال با واگذاری نتیجه دیدار برابر هند سومین شکست متوالی خود در رقابت‎های جام ریاست جمهوری را متحمل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب سومین روز مسابقات والیبال جام ریاست جمهوری قزاقستان که در آلماتی جریان دارد، تیم "ب" والیبال ایران امروز چهارشنبه به مصاف هند رفت و با نتیجه 3 بر یک متحمل شکست شد. شاگردان ناصر شهنازی دو دیدار گذشته خود در این رقابت‎ها را نیز به ترتیب تیم های بلاروس و روسیه واگذار کرده بودند.

تیم "ب" والیبال ایران در حالی سومین شکست خود در رقابت‏های جام ریاست جمهوری قزاقستان را متحمل شد که در تورنمنت بین‌المللی قطر نیز با سه باخت برابر تیم‎های اسلوونی، مصر و قطر در رده آخر جدول رده‎بندی قرار گرفت.

هجدهمین دوره رقابت‌های والیبال جام ریاست جمهوری قزاقستان تا 5 شهریورماه دنبال می‌شود.

کد مطلب 1391397

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