تیم "ب" والیبال ایران متحمل سومین شکست شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب سومین روز مسابقات والیبال جام ریاست جمهوری قزاقستان که در آلماتی جریان دارد، تیم "ب" والیبال ایران امروز چهارشنبه به مصاف هند رفت و با نتیجه 3 بر یک متحمل شکست شد. شاگردان ناصر شهنازی دو دیدار گذشته خود در این رقابتها را نیز به ترتیب تیم های بلاروس و روسیه واگذار کرده بودند.
تیم "ب" والیبال ایران در حالی سومین شکست خود در رقابتهای جام ریاست جمهوری قزاقستان را متحمل شد که در تورنمنت بینالمللی قطر نیز با سه باخت برابر تیمهای اسلوونی، مصر و قطر در رده آخر جدول ردهبندی قرار گرفت.
هجدهمین دوره رقابتهای والیبال جام ریاست جمهوری قزاقستان تا 5 شهریورماه دنبال میشود.
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