شاگردان قطبی مقابل تیم هفدهم جی لیگ متوقف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال جی لیگ امروز چهارشنبه با برگزاری 9 دیدار از هفته‌های بیست و سوم و بیست و چهارم پیگیری شد که طی آن تیم‌های گامبا اوزاکا، ناگویا گرامپوس و یوکوهاما مارینوس مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و شش بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

یکی از دیدارهایی که با نتیجه تساوی خاتمه یافت بازی مونتدیو یاماگاتا - شیمیزو اس پالس بود که به میزبانی مونتدیو و در ورزشگاه یاماگاتا برگزار شد. در این بازی ابتدا تیم شیمیزو اس پالس با گلزنی کیسوکه ایواشیتا در دقیقه 55 از میزبان خود پیش افتاد و با گلی که ماتسو یامازاکی در دقیقه 80 به ثمر رساند، بازی به نتیجه تساوی انجامید. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم شیمیزو اس پالس در دقایق پایانی مسابقه به دنبال اخراج تایسوکه موراماتسو با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد.

توقف مقابل تیم هفدهم جدول رده بندی جی لیگ شاگردان افشین قطبی را 32 امتیازی کرد اما باعث نشد تا جایگاه این تیم از رده نهم جدول تغییر کند.

جدول رده بندی جی لیگ به شرح زیر است:

1- گامبااوزاکا 47 امتیاز

2- ناگویا گرامپوس 46 امتیاز - تفاضل گل 18+

3- یوکوهاما مارینوس 46 امتیاز - تفاضل گل 13+

-------------------------------------------------------

9- شیمیزو اس پالس 32 امتیاز

-------------------------------------------------------

17- مونتدیو یاماگاتا 17 امتیاز

18- آویسپا فوکوکا 12 امتیاز