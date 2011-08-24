روز جهانی قدس قطعا پرشورتر از سالهای گذشته خواهد بود

ید الله شیر مردی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط امروز منطقه و ارتباط آن با برگزاری روز جهانی قدس گفت: مردم هوشمند و بصیر خود شرایط امروز منطقه را درک کرده و با توجه به تجاوز صهیونیست ها به غزه و و تهدیداتی که نسبت به کشورهای منطقه داشته است خود مردم برای نشان دادن انزاجار شان از صهیونیست ها در راهپیمایی حضور پرشوری خواهند داشت.

وی افزود: امسال روز قدس با حضور ملت هایی که به تازگی از زیر سلطه رژیم های وابسته و سازشکار رها شده اند ، بی شک پرشورتر از سالیان گذشته برگزار می شود و همین دلگرمی بزرگی برای فلسطینیان و برعکس ویرانگر برای استکبار خواهد بود.

رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران با تاکید بر برگزاری پرشورترروز قدس امسال در داخل کشور تصریح کرد: مردم به خاطر پیشرفت های چشمگیر انقلاب و همچنین حمایت از نظام بار دیگر با رهبر فرزانه انقلاب بیعت خواهند کرد.

وی در ادامه گفت: هم اکنون نهضت هایی در منطقه بوجود آمده است که رژیم های سازشکار با اسرائیل را سرنگون می کنند و این به واقع این مسئله لبیک به فرمان امام (ره)تلقی می شود.

شیر مردی افزود: روز قدس ایده ای از سوی امام راحل بود که از شرق تا غرب را تحت تاثیر قرار داده و توسط مردم آزاده در جهان گرامی داشته می شد ولی فکر می کنم که امسال روز قدس با شکوه تر از هر سال دیگر در منطقه برگزار خواهد شد و رژیم هایی که کماکان به سازش با اسرائیل می اندیشند را تکان خواهد داد.

وی همچنین درباره احتمال سو استفاده غرب از نهضت های اسلامی منطقه و بازدارندگی روز قدس در این خصوص گفت: آمریکا، اسرائیل و سران سازشکار منطقه بدانند قیام مردم قطعا به خاطر سازش دیکتاتورهای ساقط شده با صهیونیست ها بوده است.

رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران افزود: در شرایطی که غزه تحت شدیدترین محاصره بود هیچ کدام از این ملت ها نتوانست با آنها یاری رساند وحال بی شک هدف اول این قیام ها در مخالفت با صهیونیزم بوده و این هدف کماکان تا آزادی قدس شریف تداوم خواهد داشت.