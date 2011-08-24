70 درصد مردم مازندران از نعمت گاز برخوردار هستند

سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برنامه و نگاه محوری استان توسعه زیر ساختها است افزود: با تمهید زیر ساختها به ویژه در حوزه کشاورزیشاهد اتفاقات بزرگی در آینده خواهیم بود.



طاهایی با بیان اینکه ۴۵هزار هکتار از زمین های مازندران تسطیح و یکپارچه سازی شده است، عنوان کرد: با انجام این مهم و گسترش آن کشاورزان استان در موضوع استفاده بهینه ار آب و خاک موجود، کشت مجدد، مهندسی اراضی و اعمال مکانیزاسیون به توفیقات ارزنده ای دست خواهند یافت.



وی اظهار امیدواری کرد: با نگاهی که در برنامه پنجم توسعه به طرح محوری برنج و تامین اعتبار لازم برای آن شده، عدد فروش آن در پایان برنامه پنجم به رقم قابل توجهی برسد.



استاندار مازندران با اعلام اینکه امسال ۸۵ درصد از هزینه آبیاری قطره ای و مدرن را دولت مستقیما پرداخت می کند، تصریح کرد: در صورت عدم توان مالی کشاورزان برای پرداخت رقم باقیمانده، دولت از طریق ارائه تسهیلات با کارمزد پایین به تامین آن خواهد پرداخت.



طاهایی با بیان اینکه در پیش از انقلاب یک سد در مازندران نداشیم، گفت: با همت دولت های پس از انقلاب به ویژه دولت نهم و دهم، اکنون پنج سد در حال احداث یا مطالعه فاز یک و دو در استان است.



استاندار مازندران با اشاره به اهتمام دولت نهم و دهم به موضوع محرومیت زدایی افزود: امروز روستاهای بالای ۲۰ خانواردر مازندران وجود ندارد که از نعمت برق محروم باشد،



وی یادآور شد: بیش از ۹۰ درصد از شهرنشینان و نیمی از روستاییان استان از نعمت گاز برخوردار هستند.



استاندار مازندران با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های اصلی بنده ر آغاز حضور در استانداری بدلیل محدودیت زمین در مازندران موضوع مسکن مهر بوده است، بیان داشت:12 هزار و 450 واحد مسکن مهر آماده واگذاری است.



طاهایی با بیان اینکه پروژه های مدیریت پسماند در استان فناوری کمپوست بوده است، عنوان کرد: با مطالعه، تحقیق و کار کارشناسی و جایگزین کردن نیروگاه تولید برق از زباله امروز این معضل بزرگ استان تبدیل به یک فرصت شده است.



وی افزود: دولت در سفر سوم به استان حل معضل زباله با محوریت مازندران را جزو مصوبات خود قرار داد.



استاندار مازندران گفت: در هفته دولت پروژه هایی با اعتبار ۲۸۰ میلیارد تومان در استان افتتاح خواهد شد.



مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.