تعداد فرهنگسراهای کرج با جمعیت آن تناسب ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیدیان ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع علی قاسم پور مدیر فرهنگی هنری سابق شهرداری کرج و معارفه بهروز ورمحمدی به عنوان مدیر جدید، گفت: ارتقاء سطح سخت افزاری حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج موجب غنای امور جاری و پیشرفت بعد فرهنگ در کلانشهر کرج می شود.

وی تحقق این مهم را موجب تحول و ساماندهی امور فرهنگی ذکر و عنوان کرد: به کارگیری این مولفه نقش بسزایی در موفقیت مقوله فرهنگی ایفا می کند.

این مسئول ارتقاء سطح کاری در مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج را یادآور شد و اظهار داشت: رسیدن به نقطه مطلوب در امور فرهنگی و اجتماعی حاکی از نگاه ویژه مجموعه مدیریت شهری کرج شامل شورای شهر و شهرداری است.

امیدیان اجرای الگوها و ایده های جدید در حوزه فرهنگی را امری مثبت تلقی کرد و افزود: از پیامدهای مثبت و کارآمد این مهم ضمن تنوع فرهنگی و اشاعه آن در سطح شهر، افزایش اقدامات و فعالیتهای بهینه حوزه فرهنگ است.

به روز رسانی مراکز فرهنگی ضروری است

امیدیان در ادامه با تاکید بر به روز رسانی فعالیتها و امورات مراکز فرهنگی تحت پوشش شهرداری کرج ضمن مهم شمردن این اقدام افزود: استفاده از این روش تنوع و پویایی فرهنگ در کرج را دو چندان می کند و به تبع آن نیز شهروندان به بهترین نحو ممکن از اقدامات فرهنگی صورت گرفته از طریق معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج به عنوان مجموعه متولی فرهنگ بهرمند می شوند.

معاون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج با اشاره به فعالیت 13 فرهنگسرا تحت پوشش مجموعه مدیریت شهری کرج در این کلانشهر، تعامل خوب و سازنده این مجموعه فرهنگی با شهروندان را یاد آور شد و گفت: این موضوع از اولویتهای مهم معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج است که تا کنون نیز به نحو شایسته ای آن را به انجام رسانده است.

امیدیان در عین حال بر افزایش فرهنگسراهای کرج تاکید کرد و افزود: تعداد این فرهنگسرا ها به نسبت جمعیت و تدوین برنامه های فرهنگی ناکافی است.

وی بیان کرد: افزایش کمی و کیفی فرهنگسرا ها در کرج به منظور پاسخگویی مناسب به شهروندان در عرصه فرهنگ و هنر امری ضروری است.

امیدیان سطح اجرای برنامه های فرهنگی این معاونت را مثبت ارزیابی و بیان کرد: معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج که با تلاش شورای شهر و شهرداری به جایگاه مناسبی رسیده است، تاکنون برنامه ها و طرح های مختلفی را در قالب مناسبتهای ملی و مذهبی اجرا کرده است که خوشبختانه با استقبال شهروندان نیز مواجه بوده است.

وی حفظ و ارتقاء جایگاه این معاونت را ضروری دانست و بیان کرد: حفظ این جایگاه و توسعه آن می تواند نقش مهمی در اجرای وظایف محوله به شهرداری و به تبع آن معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج به هنگام اجرای قانون مدیریت واحد شهری ایفا کند.

امیدیان در خصوص انتخاب بهروز ورمحمدی به عنوان معاون فرهنگی شهرداری کرج، اظهار داشت: کارنامه موفق وی در شورای اسلامی شهر کرج دلیل مهم این انتخاب بوده است.



